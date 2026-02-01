Perú y Panamá se sentarán a revisar el TLC en los próximos meses

El intercambio comercial entre Perú y Panamá se ha mantenido dinámico en los últimos años. El volumen anual promedia los $600 millones, con picos que han alcanzado los $1.000 millones, impulsados principalmente por el comercio de combustibles. No obstante, el embajador subrayó que el mayor valor del TLC radica en la 'incorporación' constante de nuevos productos y empresas al intercambio bilateral.De acuerdo con el análisis Oportunidades de exportación de Panamá a Perú de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) de 2023, algunos de los productos panameños, con sus respectivas fracciones arancelarias, que tienen más oportunidades de acceder al mercado andino son: Crustáceos (0306171100 - 0306171200 - 0306171300 -0306171400 - 0306171900 - 0306179100 - 0306179900; camarones y langostinos (1605290000); las demás plantas vivas, micelios (0602901000 - 0602909000); cacao en polvo (1805000000); productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (1904100000); productos de panadería, pastelería, galletería (1905901000 - 190590900); las demás hortalizas preparadas o conservadas (2005590000); colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos en otra parte (3506910000); polímeros de etileno en formas primarias (3901200000); tubos y accesorios de tubería de distintos materiales (3917231000 -3917239000); los demás papeles y cartones (4823690000); depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares (7612901000 - 7612903000 - 7612904000 - 7612909000); las demás placas, láminas, hojas y tiras de diferentes materiales (3920100000 - 3920201000 - 3920209000); papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares (4818100000); enaguas, bragas, camisones, pijamas (6108210000); cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel cartón (4819400000).Entre los principales productos importados desde Perú a Panamá se encuentran: Los demás aceites combustibles pesados, incluso preparados (fuel oils, ejemplo: bunker c, low viscosity) (2710.19.30.00); uvas frescas (0806.10.00.00); preparaciones alimenticias para peces (2309.90.92.00), preformas PET (3923.30.60.00); libros, folletos e impresos (4901.99.90.00); barras y varillas deformadas de hierro o acero (7214.20.10.00); entre otros productos, según datos del TLC Perú-Panamá que cuelga en la página web del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).