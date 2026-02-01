ONU Comercio alerta: la IED sube en 2025, pero la inversión productiva no despega

Otro punto débil del panorama inversor global fue la caída de la inversión internacional en infraestructura, que se redujo 10 % en 2025. El retroceso estuvo liderado por el sector de energías renovables, en un contexto de revisión de riesgos de ingresos, cambios regulatorios y mayor cautela por parte de los inversionistas.Si bien los inversores locales comenzaron a cubrir parcialmente el vacío, con una recuperación de los proyectos liderados internamente, Unctad advirtió que esta tendencia podría profundizar las brechas en aquellos países que dependen del financiamiento internacional para desarrollar infraestructura a gran escala, especialmente en transporte, energía y conectividad.