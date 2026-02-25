  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Agroferias del IMA este 26 de febrero: conoce los puntos de venta

Las agroferias del IMA llegan este jueves a distintos puntos del país.
Las agroferias del IMA llegan este jueves a distintos puntos del país. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/02/2026 13:33
El IMA desarrollará agroferias este jueves 26 de febrero partir de las 8:00 a.m., según informó la entidad.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este jueves 26 de febrero se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

Calendario de Agroferias del IMA del jueves 26 de febrero

Para el jueves 26 de febrero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Darién: Casa local de Aruza Arriba, corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

-Chiriquí: Cancha comunal de Caldera, distrito de Boquete.

-Panamá este: Higuenoral cabecera, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

-Coclé: Casa comunal de La Madera, corregimiento El Potrero en el distrito de La Pintada y la Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce.

-Veraguas: Gimnasio Municipal de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas.

-Panamá Oeste: Casa cultural de Villa Rosario, distrito de Capira.

VIDEOS
Lo Nuevo