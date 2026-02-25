Agroferias del IMA este 26 de febrero: conoce los puntos de venta

Para el jueves 26 de febrero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Darién:</b> Casa local de Aruza Arriba, corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.<b>-Chiriquí:</b> Cancha comunal de Caldera, distrito de Boquete.<b>-Panamá este: </b>Higuenoral cabecera, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.<b>-Coclé: </b>Casa comunal de La Madera, corregimiento El Potrero en el distrito de La Pintada y la Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce.<b>-Veraguas: </b>Gimnasio Municipal de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas.<b>-Panamá Oeste:</b> Casa cultural de Villa Rosario, distrito de Capira.