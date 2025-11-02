Hogares y comercios impulsan el crecimiento de la banca privada panameña

Al analizar la distribución de los créditos por tipo de banca, la banca oficial representa el 18 % de los créditos locales, mientras que la banca privada (panameña y extranjera) concentra el 82 %, con la banca privada extranjera liderando con un 46 % y la panameña con un 36 %.Por destino, el sector hogares sigue siendo el principal motor del crédito local, absorbiendo el 54 % de la cartera, distribuido en vivienda residencial, préstamo personal, préstamo de auto y tarjeta de crédito. En los últimos cinco años, este segmento ha crecido un 22 %, sumando $6,323 millones.