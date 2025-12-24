Zelenski presenta los 20 puntos del plan de paz y plantea posible compromiso en el Donbás

El <b>presidente ucraniano, Volodímir Zelenski</b>, ha presentado por primera vez de forma detallada los <b>20 puntos del plan de paz</b> que han elaborado <b>Kiev y Washington</b> y ha reiterado su <b>disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás</b>, uno de los puntos que siguen abiertos.En una conversación con periodistas el martes, sobre la que los medios ucranianos informaron este miércoles, Zelenski reiteró que los <b>emisarios de la Casa Blanca han trasladado ya el citado plan al enviado del Kremlin</b> y manifestó la expectativa de que los <b>próximos contactos entre Washington y Moscú</b> se produzcan el día de hoy.'No sé en qué formato tendrán la próxima conversación. Quizá con (Vladímir) Putin. <b>Probablemente será mañana</b>', dijo Zelenski refiriéndose a este miércoles.Los <b>20 puntos del plan</b> plantean un <b>pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania</b>, que sería supervisado por un <b>mecanismo de monitoreo</b> y cimentado en una serie de <b>garantías de seguridad</b>, como un <b>Ejército ucraniano con 800.000 efectivos</b> y <b>acuerdos vinculantes</b> por los que <b>EE.UU. y otros aliados</b> se comprometerían a proporcionar una <b>defensa equivalente al Artículo 5 de la OTAN</b>.Con respecto a la cuestión más espinosa, las <b>cesiones territoriales que reclama Rusia</b>, Zelenski reconoció que en estos momentos hay <b>dos opciones sobre la mesa</b>, de las que <b>Kiev prefiere la primera</b>, que pasaría por <b>congelar la actual línea del frente</b>.La segunda pasaría por la <b>creación de una o varias zonas económicas</b> en la parte de la región de <b>Donetsk</b> que Ucrania todavía controla pero que reclama Moscú, algo que sin embargo solo se estudiaría una vez que Kiev haya recibido <b>garantías de seguridad suficientes</b>.'Si se toma esta decisión, se firmará un <b>acuerdo separado entre Ucrania, EE.UU. y Rusia</b> que determinará el <b>estatus de la zona económica especial</b> y los pasos que darán las dos partes del conflicto de manera equivalente para retirar sus fuerzas', explicó.La <b>zona económica especial estaría administrada por Ucrania</b>, aunque sus tropas se retirasen, y tendrían que estar presentes <b>fuerzas internacionales</b> para garantizar que no entren '<b>ni ‘hombrecillos verdes’ ni personal militar ruso disfrazado de civiles</b>', advirtió Zelenski.Además, una decisión de este tipo, que implicase la <b>retirada de tropas de Donetsk</b>, sólo podría ser legitimada por un <b>referendo</b>.Por otra parte, los <b>20 puntos no contienen ninguna referencia a las ambiciones de Kiev de ingresar en la OTAN</b> y Zelenski afirmó que esta cuestión solo la pueden decidir los <b>propios miembros de la Alianza</b>, que por el momento <b>no desean admitir a Ucrania</b>.Según dijo el presidente, es posible que la <b>OTAN y Rusia negocien por separado</b> sobre el futuro de su relación, pero que la propia Ucrania <b>no renunciará a su 'decisión' de aspirar al ingreso</b>, aunque por el momento <b>no sea realista</b>.