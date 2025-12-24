La Navidad en Japón, entre citas románticas y el fenómeno del solitario ‘Kuribochhi’

<b>Paseos de la mano, tartas de fresa y mercados navideños</b> inundan estos días las calles de Japón, donde <b>este miércoles la Nochebuena se consolida como el día más romántico del año</b>, en una <b>celebración reinventada</b> que revela su cara más amarga con el fenómeno <b>’Kuribocchi’</b>, o las personas que pasan en soledad estas fechas.No es festivo y el día siguiente se trabaja con normalidad, en un país donde <b>menos del 1 % de la población es cristiana</b>, lo que no evita que <b>barrios de la capital nipona como Ginza, Roppongi o Asakusa</b> se llenen de <b>iluminaciones y mercados de inspiración europea</b>.<b>Una cita con tarta y pollo frito</b>'En Navidad, <b>más que estar con amigos, se suele pasar en pareja</b>', explicó a EFE Tasuku, de unos treinta años, que paseaba junto con su mujer Yuka por el <b>mercado navideño del distrito tokiota de Minato</b> para celebrar este festivo en su <b>primer aniversario de bodas</b>.Además de ser una especie <b>Día de los Enamorados</b>, en el archipiélago la Navidad japonesa está marcada por la <b>costumbre de comer pollo frito de la cadena estadounidense Kentucky Fried Chicken (KFC)</b>, una 'tradición' fruto del <b>márketing</b> tan arraigada que se hace necesario <b>reservar para no quedarse sin comida</b>.'Comer KFC es algo muy típico de los japoneses', apuntó Yuka, antes de explicar que es algo que ya hicieron el año pasado, y que este año planean volver a reservar. Una comida tan típica como la <b>tarta de fresas y nata</b>, todo un <b>símbolo nacional de la Navidad japonesa</b>.<b>El fenómeno ‘Kuribocchi’</b>Ese <b>peso simbólico de la pareja</b> ha dado lugar al término <b>’Kuribochhi’</b>, una combinación de las palabras japonesas <b>’Kurisumasu’ (Navidad)</b> y <b>’bocchi’ (completamente solo)</b>, que sirven para definir a quienes pasan estas fechas <b>sin compañía</b>.En opinión de Tasuku, estas fechas llegan incluso a <b>aumentar la presión de encontrar pareja</b>, haciendo que muchas personas recurran a <b>aplicaciones de citas meses antes</b>.Una hipótesis apoyada por campañas como la lanzada por la <b>’app’ japonesa Dine</b> hace ya casi una década, y pensada para que sus usuarios pudieran encontrar a <b>'un compañero de cita en navidad'</b> y <b>'apoyar' a las personas sin planes</b>.Según la <b>última encuesta elaborada por LINE Yahoo (LY) en 2023</b>, dueña del popular servicio de mensajería Line, en torno al <b>30 % de los japoneses planeaban disfrutar de la Navidad en pareja</b> frente a un <b>20 % que estarían solos</b>, aunque la mayoría afirmaron que <b>pasarían tiempo en familia</b>.<b>Una Navidad sin planes ni regalos</b>Más allá de la imagen romántica, los datos también reflejan una <b>realidad cada vez más diversa</b>, con cierta tendencia a unos <b>planes más relajados y caseros</b>, cercanos a lo cotidiano.Según un <b>sondeo realizado en octubre por el centro comercial Hokuden</b>, con más de <b>25.490 respuestas</b>, <b>más de la mitad de los encuestados (50,4 %) afirmó no celebrar ningún evento especial en Navidad</b>.Además, el <b>32,1 %</b> señaló que prefiere disfrutar de algo en casa, una tendencia que Ayu y Kouki también han decidido seguir. 'Me gusta ver las luces navideñas, pero hay tanta gente que ese día prefiero algo tranquilo', explicó a EFE Kouki, acompañado de su pareja, quien afirmó que esta noche <b>cenarán juntos en su casa</b>.Una opción más tranquila donde los <b>regalos tampoco serán la opción más común</b>, con casi <b>cinco de cada diez personas (44,6 %)</b> que afirmaron en la encuesta <b>no tener o recibir regalos durante este festivo</b>.<b>Acompañados o en solitario, con regalos o sin</b>, estas fechas navideñas han encontrado en el archipiélago una <b>nueva forma de celebrarse</b> en un país que <b>reinventa el concepto de la Navidad</b>.