Santa Claus en la mira del Pentágono: 70 años rastreando su trineo por un error

Como cada Nochebuena, los ejércitos de Estados Unidos y Canadá activaron este miércoles un rastreo conjunto del trineo de Santa Claus, una tradición que cumple ya 70 años y que surgió a partir de un curioso error telefónico en 1955, en plena Guerra Fría.

Todo comenzó cuando sonó el teléfono rojo en el búnker del entonces Comando de Defensa Aérea Continental (Conad), en Colorado. Al responder, el coronel Harry Shoup no recibió una alerta nuclear, sino la voz de un niño que preguntó con inocencia: “¿Está Santa Claus?”. En lugar de colgar, Shoup respondió con un amable “Ho, ho, ho”, dando inicio a una tradición inesperada.

El malentendido se originó en un anuncio de los almacenes Sears, que invitaba a los niños a llamar a Santa, pero publicó por error el número directo del Conad. Durante esas Navidades, Shoup recibió cientos de llamadas infantiles y decidió organizar un sistema para informar sobre el recorrido de Santa y su trineo tirado por renos.

Siete décadas después, el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (Norad) —heredero del Conad— mantiene viva la tradición. Cada 24 de diciembre, rastrea el viaje de Santa, que comienza en Nueva Zelanda y Australia, continúa por Asia, África y Europa, y finaliza en América.

Para seguir el recorrido en tiempo real, Norad habilita la página www.noradsanta.org, disponible en nueve idiomas (incluido el español). El sitio muestra un mapa interactivo, un contador de regalos entregados y el tiempo estimado para cada parada.

Además, los niños pueden llamar por teléfono para hablar con voluntarios: cerca de 1.000 personas en Estados Unidos y Canadá responden dudas sobre Santa y sus renos. El año pasado, la central de Norad en Colorado Springs recibió unas 380.000 llamadas.

Una de las preguntas más habituales tiene una respuesta clara: Santa solo entrega regalos a los niños que están dormidos.

La tradición es tan popular que el presidente Donald Trump tiene previsto sumarse este año a la atención telefónica, como ya hicieron varios de sus predecesores.

Norad asegura que utiliza tecnología militar real para seguir el trineo:

El Sistema de Alerta del Norte, con radares que cubren Canadá y Alaska.

Satélites infrarrojos, capaces de detectar la famosa nariz de Rodolfo, cuya señal térmica es comparable a la de un misil.

Confirmaciones visuales desde aviones de combate cuando Santa entra en el espacio aéreo norteamericano.

Pese a todo, Santa vuela con autorización total. Así lo recordó el Pentágono en 2024, cuando una ola de avistamientos de drones en Nueva Jersey generó alarma. Las autoridades pidieron a los ciudadanos que verificaran antes si no se trataba simplemente del trineo navideño.

“Si observa luces rojas y verdes en el cielo, probablemente se trate de él.Es un objeto volador autorizado”, señaló el Departamento de Defensa.

Así, entre radares y satélites, la magia de la Navidad sigue viva desde hace 70 años.