Santa Claus en la mira del Pentágono: 70 años rastreando su trineo por un error

Como cada Nochebuena, los ejércitos de <b>Estados Unidos y Canadá</b> activaron este miércoles un <b>rastreo conjunto del trineo de Santa Claus</b>, una tradición que cumple ya <b>70 años</b> y que surgió a partir de un <b>curioso error telefónico en 1955</b>, en plena Guerra Fría.Todo comenzó cuando sonó el teléfono rojo en el búnker del entonces <b>Comando de Defensa Aérea Continental (Conad)</b>, en Colorado. Al responder, el coronel <b>Harry Shoup</b> no recibió una alerta nuclear, sino la voz de un niño que preguntó con inocencia: <i>'¿Está Santa Claus?'</i>. En lugar de colgar, Shoup respondió con un amable <b>'Ho, ho, ho'</b>, dando inicio a una tradición inesperada.El malentendido se originó en un <b>anuncio de los almacenes Sears</b>, que invitaba a los niños a llamar a Santa, pero publicó por error el número directo del Conad. Durante esas Navidades, Shoup recibió <b>cientos de llamadas infantiles</b> y decidió organizar un sistema para informar sobre el recorrido de Santa y su trineo tirado por renos.Siete décadas después, el <b>Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (Norad)</b> —heredero del Conad— mantiene viva la tradición. Cada 24 de diciembre, rastrea el viaje de Santa, que comienza en <b>Nueva Zelanda y Australia</b>, continúa por <b>Asia, África y Europa</b>, y finaliza en <b>América</b>.Para seguir el recorrido en tiempo real, Norad habilita la página <b><a href="http://www.noradsanta.org">www.noradsanta.org</a></b>, disponible en <b>nueve idiomas</b> (incluido el español). El sitio muestra un mapa interactivo, un contador de regalos entregados y el tiempo estimado para cada parada.Además, los niños pueden <b>llamar por teléfono</b> para hablar con voluntarios: cerca de <b>1.000 personas</b> en Estados Unidos y Canadá responden dudas sobre Santa y sus renos. El año pasado, la central de Norad en <b>Colorado Springs</b> recibió unas <b>380.000 llamadas</b>.Una de las preguntas más habituales tiene una respuesta clara: <b>Santa solo entrega regalos a los niños que están dormidos.</b>La tradición es tan popular que el presidente <b>Donald Trump</b> tiene previsto sumarse este año a la atención telefónica, como ya hicieron varios de sus predecesores.Norad asegura que utiliza <b>tecnología militar real</b> para seguir el trineo:El <b>Sistema de Alerta del Norte</b>, con radares que cubren Canadá y Alaska.<b>Satélites infrarrojos</b>, capaces de detectar la famosa nariz de <b>Rodolfo</b>, cuya señal térmica es comparable a la de un misil.<b>Confirmaciones visuales</b> desde aviones de combate cuando Santa entra en el espacio aéreo norteamericano.Pese a todo, Santa vuela con <b>autorización total</b>. Así lo recordó el <b>Pentágono en 2024</b>, cuando una ola de avistamientos de drones en Nueva Jersey generó alarma. Las autoridades pidieron a los ciudadanos que verificaran antes si no se trataba simplemente del trineo navideño.'Si observa luces rojas y verdes en el cielo, probablemente se trate de él.Es un <b>objeto volador autorizado</b>', señaló el Departamento de Defensa.<b>Así, entre radares y satélites, la magia de la Navidad sigue viva desde hace 70 años.</b>