Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 24 de diciembre

El meteorólogo del <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), </a></b>Roberto Martínez<b>,</b> informó que para este <b>miércoles 24 de diciembre de 2025</b> se esperan <b>lluvias esporádicas</b> en gran parte del <b>Caribe panameño</b>, así como en sectores del <b>oriente del país</b>, mientras que en el <b>Pacífico</b> predominarán condiciones de <b>cielo parcialmente nublado a despejado</b>.Durante las <b>horas de la mañana</b>, se prevé que el Caribe amanezca con <b>cielos parcialmente nublados a nublados</b>, acompañados de <b>lluvias</b> en sectores de <b>Panamá Este</b> y <b>Darién</b>. En el resto del país, principalmente en la vertiente del Pacífico, se mantendrán condiciones más estables.En la <b>tarde</b>, continuarán las <b>lluvias aisladas</b> en el Caribe, con incidencia hacia áreas de <b>Chiriquí</b>, especialmente en la <b>Cordillera Central</b>, <b>tierras altas</b>, sectores montañosos de <b>Coclé</b>, así como <b>Panamá Norte</b>, <b>Panamá Este</b>, <b>Darién</b> y la <b>comarca Emberá</b>.Para las <b>horas de la noche</b>, el pronóstico indica que las <b>condiciones lluviosas</b> persistirán en gran parte del Caribe, con <b>probabilidad de lluvias aisladas</b> hacia el <b>Golfo de Panamá</b> y sectores de <b>Darién</b>, mientras que el resto del Pacífico mantendrá <b>cielos parcialmente nublados a despejados</b>.Las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>29°C y 33°C</b>, mientras que las <b>mínimas</b> se ubicarán entre <b>21°C y 24°C</b>, con registros de entre <b>9°C y 24°C</b> en zonas de <b>cordillera</b>. Además, los <b>índices de radiación ultravioleta</b> se mantendrán en niveles <b>altos a muy altos</b>.El informe también señala <b>condiciones marítimas de advertencia</b> en el <b>litoral Caribe</b>, <b>Golfo de Panamá</b> y sectores de <b>Azuero</b>, mientras que en el <b>Pacífico Occidental</b> se prevén <b>condiciones favorables</b>. Se mantiene vigente un <b>aviso de vigilancia</b> hasta el <b>25 de diciembre</b> debido a <b>vientos intensificados y oleaje</b>.