Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 24 de diciembre

El meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Roberto Martínez, informó que para este miércoles 24 de diciembre de 2025 se esperan lluvias esporádicas en gran parte del Caribe panameño, así como en sectores del oriente del país, mientras que en el Pacífico predominarán condiciones de cielo parcialmente nublado a despejado.

Durante las horas de la mañana, se prevé que el Caribe amanezca con cielos parcialmente nublados a nublados, acompañados de lluvias en sectores de Panamá Este y Darién. En el resto del país, principalmente en la vertiente del Pacífico, se mantendrán condiciones más estables.

En la tarde, continuarán las lluvias aisladas en el Caribe, con incidencia hacia áreas de Chiriquí, especialmente en la Cordillera Central, tierras altas, sectores montañosos de Coclé, así como Panamá Norte, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá.

Para las horas de la noche, el pronóstico indica que las condiciones lluviosas persistirán en gran parte del Caribe, con probabilidad de lluvias aisladas hacia el Golfo de Panamá y sectores de Darién, mientras que el resto del Pacífico mantendrá cielos parcialmente nublados a despejados.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 33°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 21°C y 24°C, con registros de entre 9°C y 24°C en zonas de cordillera. Además, los índices de radiación ultravioleta se mantendrán en niveles altos a muy altos.

El informe también señala condiciones marítimas de advertencia en el litoral Caribe, Golfo de Panamá y sectores de Azuero, mientras que en el Pacífico Occidental se prevén condiciones favorables. Se mantiene vigente un aviso de vigilancia hasta el 25 de diciembre debido a vientos intensificados y oleaje.