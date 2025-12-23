Luis Tosar: ‘La ficción a veces es más exacta que las noticias de cada día’

Pues creo que hemos montado un muy buen equipo humano, la verdad. Creo que ha habido muy buen entendimiento. Yo no tenía realmente mucha idea de qué me iba a encontrar aquí. Sabía que Luis [Romero] estaba contando con un plantel de actores y un elenco muy variado y diverso, porque además hay gente de diversas edades, lo cual eso siempre de entrada plantea un intercambio generacional que es fructífero.Así ha sido, porque además yo he tenido la suerte de ser uno de los extranjeros de la película, junto con Jalsen Santana e Indhira Serrano. Todo el elenco y el equipo panameño ha sido muy generoso a la hora de contarnos cómo han sido sus experiencias en alguno de los hechos que se cuentan en la película. Algunos de los más veteranos que, ya sea por suerte o por desgracia, han estado presentes en todos estos hechos y los más jóvenes que han nacido después de los acontecimientos que se muestran en la película, incluso alguno como la invasión, pero cómo viven eso, ¿no? ¿Cómo parte de ese trauma que se produjo en el país, de alguna manera se hereda y se transmite de generación en generación?