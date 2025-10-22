Expresidente Martín Torrijos: ‘La cúpula del PRD se alejó de los valores y la ética’

El expresidente de la República Martín Torrijos confirmó la mañana de este miércoles 22 de octubre que su distanciamiento definitivo del Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue porque se cúpula está alejada de todos los principios.

Para Torrijos, esa cúpula del PRD está no solo alejada de los principios, sino también de valores y ética. “Están los escándalos que se están viendo”, añadió.

Torrijos, quien está en el proceso de construcción de un nuevo movimiento político, dijo que él no era el único que pensaba eso de la cúpula del PRD.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista en Radio Panamá, donde Torrijos delineó el enfoque de su futura plataforma política.

“Salí del PRD, precisamente porque siento, como muchos otros miembros de ese partido, que hay una cúpula alejada de todo principio, valores, ética, y ahí están los escándalos que se están dando y se están viendo”, explicó.

El expresidente panameño lamentó que tanto el PRD como otros partidos políticos “quieren desperdiciar las oportunidades de tal vez... de acercarse un poco más a la realidad que viven los panameños y no vivir de espaldas a esa realidad”.

Añadió que muchos partidos siguen siendo instrumentos políticos al servicio de intereses económicos, políticos y personales de algunos malos dirigentes “que hay dentro del PRD” y otros colectivos.

Sobre su partido indicó que está en un proceso de construirlo y además está viendo como convertir a Panamá en un país más inclusivo.

“Tenemos que ser distinto y para que sea distinto, hay que explicar qué queremos lograr. Un diagnóstico del país, de este país desigual que hemos estado narrando, y sobre eso tener un plan de cómo lo vamos a cambiar, cómo vamos realmente a hacer un país mucho más inclusivo no solo territorialmente, sino con las poblaciones que hoy día no ven cómo”, explicó Torrijos.

Torrijos espera que a mediados de 2026 ya pueda tener su colectivo formado. “Estamos sumando gente, haciendo propuestas... el nombre del partido tiene que salir de las consultas”.