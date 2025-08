Martín Torrijos habla sobre su nueva ‘organización política’

El expresidente de la República Martín Torrijos anunció esta semana que trabaja en la conformación de una nueva organización política. El nuevo colectivo se encuentra aún en proceso de consulta, sin haberse definido ni siquiera su nombre, pero podría ser un jugador clave para futuras contiendas electorales.

“Es una organización política, ya veremos si es un movimiento, si es un partido que vamos a incluir cumpliendo con las reglas del Tribunal Electoral”, manifestó Torrijos a La Estrella de Panamá. “Sin duda, va a tener mucho del ideario de Omar Torrijos, pero también mucho de una herencia nacionalista; va a tener un pensamiento de centro-izquierda. Más o menos en esa base vamos a tener muchas consultas para estar seguros de que bajo esos conceptos y esos parámetros tengamos políticas que apunten a realmente interpretar las necesidades de los panameños. Con base en eso se plantea el movimiento”, detalló.

El exmandatario habló por primera vez de este nuevo colectivo durante un discurso en conmemoración al 44 aniversario del fallecimiento de su padre, Omar Torrijos. Allí definió a la organización como una “plataforma amplia y no sectaria, consciente de que al país hay que unirlo”.

En esa línea, Torrijos explicó a La Decana que ha observado la necesidad de crear nuevos instrumentos políticos ante lo que considera la debacle de los partidos políticos. “Yo renuncié al PRD porque ese PRD que existe no tiene nada con los ideales, los principios y la ética de Omar Torrijos. Pero no solo hay un problema dentro del PRD, hay un problema dentro de todos los partidos políticos que al final de cuentas han ido a defender intereses de ciertos grupos y no realmente de la sociedad”, sentenció.

El elemento diferenciador para Torrijos debe nacer de la consulta ciudadana, proceso que ya ha iniciado. Torrijos corrió como candidato presidencial durante las elecciones de 2024 postulado por el Partido Popular (PP). En ese torneo electoral, Torrijos terminó en tercer lugar con 16 % de los votos, detrás de Ricardo Lombana de Movimiento Otro Camino (MOCA) con 24,5 % de los votos, y el eventual vencedor, José Raúl Mulino del partido Realizando Metas con el 34,2 %. Fue presidente de la República entre el período 2004 y 2009, gobernando como parte del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Sin embargo, en enero de 2024 renunció al colectivo. Su decisión de correr por el PP en 2024 tuvo un alto costo político para el PRD, cuyo candidato José Gabriel Carrizo solo obtuvo 5,8 % de los votos.