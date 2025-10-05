Trump analiza cuál será la ‘fase dos’ del despliegue de tropas cerca a las costas de Venezuela

El presidente Donald Trump declaró ayer que analiza cuál será la “fase dos” del despliegue de las tropas estadounidenses al sur del Mar Caribe, cerca a las costas de Venezuela.

Trump dijo a los medios de comunicación en la ciudad de Washington, D. C. que su administración detendrá el narcotráfico en la región del Caribe.

Añadió que el operativo que mantienen en la actualidad logró objetivos como que han disminuido el zarpe de las lanchas con droga.

“Vamos a detener el narcotráfico y hemos hecho mucho. No hay nadie entrando en el agua... no hay droga entrando en el agua”, dijo Trump a los reporteros.

Por ello, “echaremos un vistazo a cuál será la fase dos” y aseguró que el despliegue logró una gran diferencia en la región sur del Mar Caribe.

Las declaraciones de Trump surgen el mismo día que los secretarios de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente defendieron el despliegue de las tropas, aviones y buques de guerra cerca las costas de Venezuela.

Rubio declaró este domingo a la cadena Fox News que la entidad que dirige no se toma esto a la ligera la labor que realizan para combatir a las embarcaciones con drogas que navegan por el Mar Caribe.

El secretario de Estado recordó que hay muchas embarcaciones circulando por la región en que Estados Unidos tiene tropas, barcos y aviones desplegados al sur del Mar Caribe para combatir a los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, considerados organizaciones terroristas por Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes de la inteligencia de Estados Unidos, Los Soles y el Tren de Aragua operan en Venezuela, especialmente en las zonas de los estados de Sucre, Zulia y la zona fronteriza con Colombia.

Rubio explicó a la cadena Fox News que él no podía revelar como obtienen la información de que esas lanchas, que zarpan de Venezuela, transportan drogas que tienen como destino Estados Unidos.

No obstante, aseguró que el Departamento de Guerra, liderado por Hegseth, tiene una tremenda confianza en la forma en que están recopilando información.

De acuerdo con la administración del presidente Donald Trump estos ataques son en aguas internacionales y son para evitar que las drogas lleguen a Estados Unidos.

Trump informó al Congreso de Estados Unidos la semana pasada que había determinado que su país se encontraba en “un conflicto armado no internacional” y armado con los cárteles de la droga.

Además, el mandatario dijo luego de informar de la destrucción de la quinta lancha que viajaba con droga que materia entre 25 y 50 mil estadounidenses.