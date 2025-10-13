Cepal reafirma crecimiento sostenido de Panamá y su potencial como ‘hub’ de innovación

Panamá mantiene una senda de crecimiento sólido, con estimaciones de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,2 % para 2025 y 4,6 % en 2026, reafirmó el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, tras la presentación del informe anual Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2025.

Estas previsiones, ponderó el alto representante de la Cepal, reflejan la resiliencia de su economía y la importancia de sectores estratégicos como la logística, el transporte y los servicios financieros.

“El dinamismo económico de Panamá ya está altamente concentrado en sectores de alta productividad y uso intensivo de capital, como la logística, el transporte (principalmente el Canal de Panamá) y los servicios financieros”, declaró Salazar-Xirinachs, a La Estrella de Panamá, en entrevista vía correo electrónico.

Con estas cifras, el secretario de la Cepal sostiene las perspectivas dadas por el organismo en su “Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2025: movilización de recursos para el financiamiento del desarrollo” dado a conocer en agosto pasado y en el que con unas previsiones de 4.2% (2,9% en 2024) ubicó a Panamá entre los países que liderarán el crecimiento en la región.

Para este 2025, la Cepal espera que el PIB real de Argentina crezca 5 %, el de Panamá 4.2 %, Paraguay 4 % y República Dominicana 3.7%, Guatemala 3.6% y Costa Rica 3.5 %.

En su última revisión del pasado 8 de octubre, el Banco Mundial proyectó que la economía de Panamá crecerá 3.9% este año, empujada por inversiones en infraestructura y sectores como finanzas, servicios empresariales y logística. Además, se espera que el crecimiento alcance el 4.1%, a mediano plazo, estimulado por la demanda interna y una mayor inversión pública y privada.

El desempeño de la economía panameña, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), mostró un aumento de 4.4% de enero a junio de 2025; y en el segundo trimestre registró un 3.4% en comparación con el mismo período del año anterior, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) que publica la Contraloría General de la República.

Salazar-Xirinachs, sin embargo, dijo que para sostener este crecimiento y dar un salto cualitativo hacia una economía basada en el conocimiento y el valor agregado, Panamá debe aprovechar su ubicación estratégica y su alta conectividad para transformarse en un hub regional de innovación y transferencia tecnológica.

“En la Cepal proponemos un portafolio de sectores impulsores que Panamá puede priorizar para su transformación productiva, muchos de los cuales están intrínsecamente ligados a su conectividad”, afirmó.