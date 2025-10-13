Cepal reafirma crecimiento sostenido de Panamá y su potencial como ‘hub’ de innovación

Pese al contexto favorable, la Cepal identifica barreras estructurales que podrían frenar el avance hacia un modelo económico más innovador y sostenible. Entre los desafíos más relevantes se encuentran la baja articulación entre el aparato productivo y el sistema de CTI, la limitada inversión en investigación y desarrollo, y debilidades en la gobernanza institucional.Un aspecto crítico señalado por el organismo es la alta informalidad laboral no agrícola, que afecta al 49.3 % de la población ocupada. Esta realidad obstaculiza el desarrollo de una fuerza laboral con las habilidades necesarias para sectores de mayor valor agregado y dificulta la atracción de inversión extranjera directa (IED) orientada a innovación.'El problema de las brechas de talento humano es uno de los principales obstáculos para el desarrollo productivo, ya que la falta de una fuerza de trabajo capacitada impide que el país sea una localización atractiva y se beneficie de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED)', consideró.