Apede: crecimiento económico debe traducirse en empleo e inversión sostenible

La integración regional, atracción de inversiones y transformación digital fueron los tres pilares de la última reunión mensual de la Asociación <b><a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas">Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede),</a></b> realizada este jueves.El encuentro contó con la participación destacada del ministro de<b> <a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">Comercio e Industrias (Mici), Julio Moltó,</b> </a>quien abordó el proceso de retorno de <b><a href="/tag/-/meta/chiquita-panama">Chiquita Brands </a>a Bocas del Toro,</b> tras anunciar su salida del país en mayo de este año.El funcionario recordó que el regreso se dio luego de la visita del presidente de la República,<b> José Raúl Mulino, a Brasil, </b>y que, con el retorno de la compañía a tierras bocatoreñas, se producirá la contratación inicial de<b> 3,000 trabajadores y una inversión</b> estimada de <b>$30 millones </b>durante su primera fase.La segunda fase implicará otros<b> 2,000 obreros adicionales,</b> una vez se reactive la exportación de banano panameño en el mercado internacional.<b>Moltó </b>también hizo referencia a las giras comerciales del Mici en <b>Japón </b>y <b>República Dominicana, </b>las cuales han generado gran interés por parte de inversionistas.El segundo ponente de la velada fue el director de la <b>Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG),</b> <b>Adolfo Fábrega, </b>quien presentó la <b>Visión Digital 2025-2029</b>, que la institución buscará concretar para fortalecer la conectividad nacional.'El objetivo es que los ciudadanos puedan realizar trámites 100% en línea, eliminando la discrecionalidad que abre espacios a la corrupción y reduciendo la burocracia que hoy limita la competitividad', indicó Fábrega.Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, quien remarcó el rol de la asociación en la gira a Brasil. 'Estamos ante una coyuntura que puede marcar el rumbo del país. El crecimiento proyectado del 4.5% es positivo, pero no se traduce automáticamente en más plazas de trabajo', alegó.'Necesitamos dinamizar la economía, atraer inversión extranjera directa y garantizar seguridad jurídica para recuperar la confianza y abrir más oportunidades para todos los panameños', concluyó De Sanctis