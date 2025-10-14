Tres personas aprehendidas en operativo de la Fiscalía Anticorrupción por caso de descentralización

Por una investigación de peculado agravado y contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales la Fiscalía Anticorrupción efectuó allanamientos en el área metropolitana y Panamá este, donde se logró la aprehensión de tres personas.

De acuerdo con la entidad, entre los aprehendidos se encuentran un exrepresentante de corregimiento y dos empresarios.

Esta investigación está relacionado a los casos de presuntos malos manejos de los fondos del programa de descentralización.

Los allanamientos se efectuaron en coordinación con agentes de la Policía Nacional y los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.

En los allanamientos, reveló la Procuraduría, se incautaron de documentación, un arma de fuego calibre 9mm, proveedores y municiones.

Durante la diligencia se utilizaron técnicas especializadas de análisis y recopilación de información, que permitieron continuar con el proceso correspondiente.

Este proceso está en la fase fundamental para la persecución de este caso relacionado a la lucha contra la corrupción, destacó la Procuraduría General de la Nación.