Tres personas aprehendidas en operativo de la Fiscalía Anticorrupción por caso de descentralización

Por una investigación de <b>peculado agravado</b> y <b>contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales</b> la Fiscalía Anticorrupción efectuó allanamientos en el área metropolitana y Panamá este, donde se logró la aprehensión de tres personas.<b>De acuerdo con la entidad, entre los aprehendidos se encuentran un exrepresentante de corregimiento y dos empresarios.</b>Esta investigación está relacionado a los casos de presuntos malos manejos de los fondos del programa de descentralización.Los allanamientos se efectuaron en coordinación con agentes de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/pn-policia-nacional" target="_blank">Policía Nacional</a> y los funcionarios de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion" target="_blank">Procuraduría General de la Nación</a>.En los allanamientos, reveló la Procuraduría, se incautaron de documentación, un arma de fuego calibre 9mm, proveedores y municiones.<b>Durante la diligencia se utilizaron técnicas especializadas de análisis y recopilación de información, que permitieron continuar con el proceso correspondiente.</b>Este proceso está en la fase fundamental para la persecución de este caso relacionado a la lucha contra la corrupción, destacó la Procuraduría General de la Nación.