Exadministrador Luis Oliva y los empresarios Attie fueron llevados a la Dirección de Investigación Judicial

El exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, en Ancón, luego de ser aprehendido en la mañana de este miércoles 27 de agosto.

Además, de Oliva fueron aprehendidos la mañana de este 27 de agosto los empresarios Budy y Ralph Attie D’Jamous.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, también fue aprehendida la abogada Janice Becerra.

Antes de Oliva fueron trasladados a la DIJ de Ancón Budy Attie y Becerra.

También se conoció que Oliva luego de ser aprehendido fue trasladado al centro de salud de El Chorrillo para la respectiva evaluación médica.

Más temprano se conoció que los agentes de la Policía Nacional y los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación desarrollaron la operación “Espejo de cristal”, en la provincia de Panamá.

En el operativo fueron aprehendiendo las cuatro personas citadas.

Los aprehendidos, según el comunicado de la Policía Nacional son investigados por los presupuestos delitos de corrupción de servidores públicos, peculado y asociación ilícita para delinquir.

Para efectuar las aprehensiones, se efectuaron los allanamientos en los corregimientos de San Francisco, Parque Lefevre y en el sector de Brisas del Golf en San Miguelito.

Las investigaciones comenzaron desde agosto 2023 tras una denuncia presentada por supuestas irregularidades en la gestión de la plataforma “Listo”.

Esa plataforma fue creada para el pago de las becas universales, vales digitales y PASE-U.

Para ello presuntamente se adjudicaron contratos de la administración a dos empresas de forma directa sin concurso y con permisos vencidos.

En las diligencias de allanamientos se decomisaron documentos y equipos tecnológicos que serán remitidos a órdenes de las autoridades judiciales como parte de las investigaciones.