Alianza para el Desarrollo en Democracia cuestiona interrupciones en el conteo electoral hondureño

Los países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) alertaron este miércoles 3 de diciembre sobre las irregularidades ocurridos en las elecciones generales de Honduras.

ADD resaltó las interrupciones ocurridas en el conteo de votos del reciente proceso electoral en Honduras, celebrado este domingo 30 de noviembre.

El comunicado, distribuido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, señaló que si bien el escrutinio ha sido reanudado, la ADD exhortó a las autoridades electorales de Honduras a continuar con el conteo de manera que los observadores internacionales debidamente acreditados puedan dar plena fe de la transparencia y resultados del proceso.

ADD, conformada por Panamá, República Dominicana y Costa Rica, reafirmó su firme compromiso con la defensa de elecciones transparentes, libres y pacíficas como vía fundamental para el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo sostenible y la paz social en la región.

En este sentido, los miembros de la ADD instaron a las autoridades hondureñas a actuar en estricto apego a la Carta Democrática Interamericana y a garantizar el pleno respeto de la voluntad popular del pueblo hondureño.