Naviferias del IMA: ¿Dónde comprar este miércoles 3 de diciembre?

Naviferias del IMA se llevarán a cabo este 3 de diciembre en múltiples puntos.
Emiliana Tuñón
  • 02/12/2025 10:58
El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este miércoles 3 de diciembre se realizarán las tradicionales naviferias en diversos puntos del país.

Las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y ofrecerán al público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el fin de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.

Entre los artículos disponibles se encuentran las bolsas navideñas, que incluyen el esperado jamón picnic, además de otros productos de consumo básico.

El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente.

Calendario de naviferias del miércoles 3 de diciembre

Para el miércoles 3 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Chiriquí

Terrenos frente a la feria de las Flores, Boquete

Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega

Parque de Gualaca cabecera

Los Santos

A un costado de la iglesia (frente al Banco Nacional), en Macaracas

Parque Central, Pedasí

Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí

Cancha Municipal de Tonosí

Herrera

Plaza de Toros de Parita

Cancha Comunal de Cabuya (Parita)

Cancha Municipal de Santa María Cabecera

Estadio Municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)

Casa Comunal de Los Canelos (Santa María)

Casa Comunal de El Limón de Santa María

Panamá Este

Casa Comunal de la Unión Santeña, distrito de Chepo

Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo

