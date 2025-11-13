Agroferias del IMA del viernes 14 de noviembre: conoce los lugares con productos económicos

Para el viernes 14 de noviembre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>Los Santos: </b>Parque Viviana Pérez, corregimiento de Guararé, distrito de Guararé.<b>Veraguas:</b> Cancha techada Martín Grande, corregimiento Edwin Fábrega, distrito de Santiago.<b>Colón:</b> Comunidad de Limón de Chagres, corregimiento La Encantada, distrito de Chagres.<b>Panamá Oeste: </b>Iglesia del corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos y el Parque El Espino, corregimiento de Feuillet, distrito de La Chorrera.<b>Herrera: </b>Feria de San Sebastián, corregimiento de Ocú cabecera, distrito de Ocú.<b>Darién: </b>Plaza frente a la entrada de Lara, corregimiento de Zapallal, distrito de Santa Fé.<b>Panamá Este:</b> Parque San Cristóbal, corregimiento de Chepo, distrito de Chepo.<b>Coclé: </b>Cooperativa Bajito del corregimiento de San Miguel, distrito de Penonomé.