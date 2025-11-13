  1. Inicio
PANAMÁ

Agroferias del IMA del viernes 14 de noviembre: conoce los lugares con productos económicos

El IMA ofrecerá alimentos a precios accesibles en nueve puntos del país este viernes 14 de noviembre. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/11/2025 10:08
El IMA informó que se efectuarán nueve agroferias simultáneas en diversos sectores del país con productos ecónomicos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este viernes 14 de noviembre se realizarán agroferias en distintos puntos del país, a partir de las 8:00 a.m., con una amplia oferta de productos económicos para las familias panameñas.

El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente.

Calendario de Agroferias del viernes 14 de noviembre

Para el viernes 14 de noviembre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Los Santos: Parque Viviana Pérez, corregimiento de Guararé, distrito de Guararé.

Veraguas: Cancha techada Martín Grande, corregimiento Edwin Fábrega, distrito de Santiago.

Colón: Comunidad de Limón de Chagres, corregimiento La Encantada, distrito de Chagres.

Panamá Oeste: Iglesia del corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos y el Parque El Espino, corregimiento de Feuillet, distrito de La Chorrera.

Herrera: Feria de San Sebastián, corregimiento de Ocú cabecera, distrito de Ocú.

Darién: Plaza frente a la entrada de Lara, corregimiento de Zapallal, distrito de Santa Fé.

Panamá Este: Parque San Cristóbal, corregimiento de Chepo, distrito de Chepo.

Coclé: Cooperativa Bajito del corregimiento de San Miguel, distrito de Penonomé.

