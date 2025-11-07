  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

ATTT prohíbe tránsito de equipo pesado por fiestas del 10 de noviembre

La ATTT anuncia que solo equipos pesado dentro de los parámetros permitidos podrá circular.
La ATTT anuncia que solo equipos pesado dentro de los parámetros permitidos podrá circular. ATTT Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/11/2025 13:07
La ATTT informó que, solo podrán circular los vehículos de carga que se mantengan dentro de las dimensiones permitidas.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) comunica a los conductores de equipo pesado que, con motivo de la celebración del 10 de noviembre, se restringe la circulación de equipos de carga sobredimensionados en todo el territorio nacional.

La medida regirá desde las 6:00 p.m. del viernes 7 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del martes 11 de noviembre, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el orden en las carreteras durante las festividades patrias.

Solo podrán circular vehículos de carga dentro de las dimensiones permitidas, advierte la ATTT

Según detalla el comunicado de la ATTT, solo podrán circular los vehículos de carga que no excedan las siguientes dimensiones:

2.50 metros de ancho

20 metros de largo

4.15 metros de alto

La entidad precisó que esta medida aplica exclusivamente a los vehículos de carga sobredimensionados, con el fin de garantizar la seguridad y fluidez del tránsito durante las festividades patrias.

VIDEOS
Lo Nuevo