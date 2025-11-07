ATTT prohíbe tránsito de equipo pesado por fiestas del 10 de noviembre

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) comunica a los conductores de equipo pesado que, con motivo de la celebración del 10 de noviembre, se restringe la circulación de equipos de carga sobredimensionados en todo el territorio nacional.

La medida regirá desde las 6:00 p.m. del viernes 7 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del martes 11 de noviembre, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el orden en las carreteras durante las festividades patrias.