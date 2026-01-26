ATTT refuerza medidas de seguridad vial por fiestas en interior del país

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició la implementación de medidad de seguridad y coordinación vial ante la cercanía de diversas festividades, entre ellas la tradicional fiesta de Atalaya en la provincia de Veraguas y Carnavales, que cada año genera una alta movilización de personas

A través de una entrevista para TVN, la ATTT informó que ya se mantienen la coordinación de despliegues de vigilancias, puntos de control y dispositivos de seguridad, con el objetivo de garantizar la protección tanto de peatones, como conductores durante estas concentraciones masivas.

De acuerdo con la entidad, una de las zonas que contará con mayor reforzamiento será el sector de La Florecita, considerado la ruta con mayor afluencia de personas que se movilizan a pie hacia Atalaya.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito, conducir con responsabilidad y atender las indicaciones de los agentes, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad durante el desarrollo de las actividades festivas.