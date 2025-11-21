Diputado Cedeño niega ‘injerencia’ de Estados Unidos en viaje a Taiwán

El diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, negó la mañana de este viernes 21 de noviembre cualquier vínculo entre Estados Unidos y el viaje que un grupo de diputados realizará a Taiwán.

Cedeño recordó que Panamá mantiene un Tratado de Libre Comercio con Taiwán desde 2004. “Eso no se ha exterminado”, dijo en entrevista con TVN Noticias.

Agregó que la delegación fue invitada y que serán recibidos por el presidente del Parlamento taiwanés. “Somos amigos interparlamentarios”, señaló y aclaró que no se utilizarán fondos públicos para esta visita.

Explicó que la invitación le llegó a través del diputado Manuel Cohen, encargado de las comunicaciones con el Parlamento de Taiwán.