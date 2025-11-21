Diputado Cedeño niega ‘injerencia’ de Estados Unidos en viaje a Taiwán

Cedeño también respaldó las declaraciones del presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, sobre que el <b>Órgano Ejecutivo</b> es el responsable de dirigir la política exterior del país. Sin embargo, consideró que <i>'no se pierde nada con reunirse, escuchar y analizar cómo se están llevando las relaciones comerciales en otros países (...) Nosotros no vamos a tomar decisiones'</i>, puntualizó.Este jueves, Mulino reiteró que la competencia exclusiva para fijar la política exterior recae en el Ejecutivo y no en la <b>Asamblea</b>. Sobre el viaje a <b>Taiwán</b> afirmó: <i>'El tema de las relaciones internacionales las manejo yo por mandato constitucional'</i>, y sostuvo que su gobierno 'no avala ese viaje'.<b>Ley antimafia</b>Consultado sobre las declaraciones del presidente respecto a adoptar una legislación antimafia similar a la de <b>Estados Unidos</b> o Europa para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, Cedeño indicó que primero debe mejorarse la administración de justicia. <i>'Si no, pandillero que entre con plata, pandillero que saldrá por la puerta. Hay que cambiar la administración de justicia'</i>, concluyó.