Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito del Zodiaco del viernes 31 de noviembre de 2025, según la IA

Este viernes 21 de noviembre se realizará el sorteo del Gordito del Zodiaco de la <b><a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia</a></b> correspondiente al signo Escorpio y, muchos panameños ya se preparan para ir en busca de sus billetes y chances.Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior del Gordito de la Lotería Nacional de Beneficencia:-8-5-3Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.<b>Números ganadores del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo de Libra</b>Primer Premio: 4433Letras: CCCCSerie: 7Folio: 21Segundo Premio: 34Tercer Premio: 31