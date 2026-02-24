Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 25 de febrero 2026, según la IA

Este miércoles 25 de febrero de 2026 se realizará el sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este domingo 22 de febrero:

5

7

9

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este miércoles 25 de febrero de 2026:

55, 57, 75, 59, 95, 50, 05, 70, 79, 97, 77, 15, 27, 35.

Resultados del sorteo del domingo 22 de febrero de 2026:

Primer Premio: 9775

Letras: DADD

Serie:2

Folio:2

Segundo Premio:5005

Tercer Premio:5979