Estados Unidos intercepta el petrolero Bertha en el océano Índico tras violar bloqueo en el Mar Caribe

Soldados del Comando Indopacífico Estados Unidos interceptaron el buque petrolero Bertha en el océano Índico, luego de que presuntamente violara un bloqueo marítimo en el Mar Caribe, informó el canal EVTV Miami.

De acuerdo con la publicación, el Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó la captura de la embarcación tras una persecución transoceánica ejecutada por soldados del Comando Indopacífico de Estados Unidos. El abordaje se realizó en aguas internacionales.

Según lo reportado por EVTV, el buque habría burlado previamente el bloqueo marítimo en el Mar Caribe antes de ser localizado e interceptado en el Índico.

Las autoridades estadounidenses también informaron sobre la captura de otras tres embarcaciones que estarían vinculadas a actividades ilícitas.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre la bandera del buque, su tripulación ni los cargos específicos relacionados con la operación.