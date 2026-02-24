Bafta en ‘shock’: el grito racial que paralizó la gala

La más reciente edición de los premios de la Academia Británica de Cine, los Bafta, estuvo marcada por un momento de tensión cuando los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo vivieron un episodio incómodo en plena ceremonia.

Durante la entrega de un premio, un hombre en la audiencia gritó la palabra Nigga, un insulto históricamente asociado a la violencia y la discriminación racial.

En un primer momento, el origen del grito era desconocido, lo que generó desconcierto inmediato tanto en el escenario como entre los asistentes.

Tras concluir el segmento, el conductor de la gala, Alan Cumming, intervino para explicar lo ocurrido. Señaló que la persona responsable fue John Davidson, un activista diagnosticado con síndrome de Tourette.

Cumming aclaró que el grito fue una manifestación involuntaria del trastorno neurológico, que se caracteriza por tics motores y vocales que la persona no puede controlar.

Subrayó que no se trató de una acción deliberada ni de una intención ofensiva por parte de Davidson.

El incidente reavivó el debate sobre la comprensión pública del síndrome de Tourette y la importancia de contextualizar este tipo de episodios en espacios de alta exposición mediática, donde cualquier situación puede amplificarse rápidamente ante una audiencia global.