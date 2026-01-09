Canciller viajará a Washington para reunirse con el secretario de estado Marco Rubio

El canciller de la República Javier Martínez-Acha, anunció que este domingo viajará a Washington para sostener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como con otras personalidades del Gobierno del presidente Donald Trump, en el marco de una agenda centrada en cooperación y asuntos regionales.

Durante sus declaraciones para medios, el canciller aseguró que la relación bilateral entre Panamá y Estados Unidos se mantiene “fluida y respetuosa”, especialmente en materia de seguridad.

Subrayó que Washington continúa siendo el principal socio estratégico de Panamá en este ámbito.

El canciller precisó que la reunión con Rubio abordará temas de cooperación y de la agenda regional, aunque evitó adelantar detalles sobre otros puntos que podrían tratarse. Aclaró que el Canal de Panamá no forma parte de la agenda del encuentro y negó que existan asperezas con la administración estadounidense en relación con su control.

En cuanto a posibles conversaciones comerciales, indicó que estos asuntos no son de su competencia y que, por el momento, no existe intención de impulsar nuevas iniciativas vinculadas a tratados comerciales con Estados Unidos.

Destacó que ambos países comparten como principal preocupación el combate al crimen organizado, una amenaza que, afirmó, no solo afecta a Panamá y Estados Unidos, sino también a naciones de la región, Asia y Europa, y que un canal seguro y neutral beneficia a múltiples democracias y países aliado.

Anteriormente, el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio había destacado en conferencias de prensas, que Washington mantiene una amplia cooperación en materia de seguridad con varios gobiernos de la región, entre ellos Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y la República Dominicana, así como con Colombia y México.

Pese a las tensiones diplomáticas que marcaron el inicio de su relación con la administración estadounidense de Donald Trump en 2025, el canciller Martínez-Acha, señaló que, actualmente existe un escenario de entendimiento y cooperación entre ambos países, basado en el respeto mutuo.