Venezuela confirma proceso para reabrir misiones diplomáticas con Estados Unidos

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela confirmó este viernes 9 de enero el inicio de un proceso exploratorio de carácter diplomático con Estados Unidos, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, en medio de una fuerte denuncia por una presunta agresión internacional contra su territorio y su pueblo.

Por ello, visita la ciudad de Caracas el diplomático John McNamara, encargado de negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela se encontraba cerrada desde 2019. McNamara se encontraba en la ciudad de Bogotá, Colombia, en donde atendía la situación con el país sudamericano.

En un comunicado oficial difundido este viernes, el Ejecutivo venezolano reiteró ante la comunidad internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal, la cual —según el documento— habría provocado más de un centenar de muertes de civiles y militares, en flagrante violación del derecho internacional.

El Gobierno venezolano también denunció el secuestro ilegal de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, hecho que calificó como una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional.

De acuerdo con el comunicado, con el objetivo de atender esta situación por la vía del derecho internacional y en estricto apego a los principios de soberanía nacional y la diplomacia bolivariana de paz, Venezuela decidió avanzar en contactos diplomáticos con el Gobierno de Estados Unidos para abordar tanto las consecuencias de la agresión denunciada como una agenda de interés mutuo.

En ese contexto, el Ejecutivo venezolano informó que una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos arribó al país para realizar evaluaciones técnicas y logísticas relacionadas con las funciones diplomáticas.

De forma paralela, una delegación venezolana será enviada a Estados Unidos para cumplir labores similares.

El comunicado recuerda que, tal como ha reiterado la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Venezuela enfrentará esta situación exclusivamente por la vía diplomática, convencida de que la diplomacia bolivariana de paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz.