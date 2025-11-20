Panamá acelera su agenda económica previo a la Cumbre del Mercosur a la que asistirá Mulino

Por su parte, Carlos Arturo Hoyos, viceministro de Relaciones Exteriores quien también firmó la Ley 489 junto al presidente Mulino y el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, en octubre, destacó que la adhesión no solo abre puertas comerciales, sino que otorga a Panamá un respaldo político internacional significativo.'Este bloque constituye una potencia global. Panamá suma ahora un nuevo impulso de fuerza y colaboración, con el objetivo de promover al panameño, apoyar a nuestros productores y ampliar las oportunidades de negocio', señaló.