Sistema financiero panameño y su apuesta a la deuda pública para impulsar la cartera de inversiones

Basado en la información de las subastas reportadas públicamente por el Ministerio de Economía y Finanzas durante el 2025, se puede hacer un cálculo parcial de lo emitido. Por ejemplo, señala el informe de la SBP, en febrero se adjudicó $99.93 millones, en mayo (cuarta subasta) alrededor de $78.26 millones, junio (quinta subasta) unos $47.36 millones, agosto (octava subasta) unos $387.00 millones y septiembre $308.6 millones. Según la SBP, el Gobierno solicita letras del tesoro y notas del tesoro principalmente para obtener financiamiento y fortalecer el mercado local de capitales. Estos son instrumentos de deuda pública que el Gobierno utiliza para obtener fondos a corto y mediano plazo, respectivamente.Explica que esto permite al Gobierno cubrir sus necesidades de financiamiento, incluyendo gastos públicos, pagos de deudas y proyectos de inversión, a la vez que diversifica sus fuentes de financiamiento y reduce su dependencia de los mercados internacionales. La principal diferencia entre una letra del tesoro y una nota del tesoro radica en su plazo de vencimiento. Las letras del tesoro son valores a corto plazo, generalmente con vencimientos de un año o menos, mientras que las notas del tesoro son valores a medio plazo, con vencimientos que suelen ser de 2 a 10 años.