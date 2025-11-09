Sistema financiero panameño y su apuesta a la deuda pública para impulsar la cartera de inversiones

La cartera de inversiones del Sistema Bancario Nacional (SBN) tuvo un sólido crecimiento, gracias a la emisión de títulos del Estado, es decir, deuda pública en Letra del Tesoro, según el Informe de Actividad Bancaria correspondiente a septiembre de 2025 de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). El saldo total de inversiones del SBN alcanzó los $30,242.7 millones, registrando un incremento del 9.66 % en comparación con el mismo período del año anterior (septiembre de 2024). El principal motor de este aumento en la cartera de inversiones es la preferencia por los títulos gubernamentales, que representan el 43 % del total de las inversiones bancarias, sumando $13,093 millones a septiembre de 2025. El desglose de estos títulos gubernamentales muestra una distribución casi equitativa entre deuda local y externa:

Títulos gubernamentales Locales: $6,908 millones (52 % del total de títulos gubernamentales).

Títulos gubernamentales externos: $6,424 millones (48 % del total de títulos gubernamentales).

Un dato relevante sobre la deuda externa es que el 84 % de estos títulos externos son emitidos por el gobierno de Estados Unidos, destacando la fuerte dependencia del mercado de bonos de este país por parte de la banca panameña. En cuanto a la clasificación contable de las inversiones, el informe detalla que la distribución en el portafolio se divide entre el Valor Razonable con Cambio en Otros Resultados Integrales (FVOCI), que constituyen el 44 % del total invertido, y el costo amortizado, que representan el 31 % de la cartera.

Letras del Tesoro