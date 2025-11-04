Trump insinúa el fin de Maduro pero descarta una guerra con Venezuela

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/busquedas/-/search/donald%20trump/false/false/19831104/20251104/date/true/true/0/0/meta/0/0/0/1" target="_blank">El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a></b>, consideró que el tiempo del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank"><b>mandatario venezolano</b> </a><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a></b> está llegando a su fin, aunque dudó que su país entre en una guerra directa con <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/venezuela" target="_blank">Venezuela</a></b>.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/maduro-pide-refuerzo-militar-de-rusia-china-e-iran-ante-posible-ofensiva-de-estados-unidos-DO17192076" target="_blank">Maduro pide refuerzo militar de Rusia, China e Irán ante posible ofensiva de Estados Unidos</a></b>En una entrevista para el programa <b>60 Minutes de CBS News</b>, el exmandatario fue interrogado sobre la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe, en las cercanías de las costas venezolanas, donde se han llevado a cabo bombardeos contra supuestas <b>'narcolanchas'</b>.'Lo dudo. No lo creo. Pero Venezuela se ha portado muy mal con nosotros, y no solo en la cuestión de las drogas', declaró <b>Trump </b>a la periodista <b>Nora O’Donnell</b>, en referencia al régimen de <b>Maduro</b>, al que acusó de haber 'vacío sus cárceles y hospitales para enviar convictos y enfermos mentales' a territorio estadounidense.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/operaciones-de-estados-unidos-en-el-mar-caribe-llegan-al-limite-legal-de-60-dias-sin-aval-del-congreso-segun-el-tiempo-BC17266034" target="_blank">Operaciones de Estados Unidos en el Mar Caribe llegan al límite legal de 60 días sin aval del Congreso, según ‘El Tiempo’</a></b>Cuando se le preguntó si creía que <b>Maduro </b>tenía 'los días contados', <b>Trump </b>respondió con seguridad: 'Creo que sí', sin ofrecer más detalles.