Trump insinúa el fin de Maduro pero descarta una guerra con Venezuela

Escalada militar y ataques extrajudiciales

Desde el 2 de septiembre, Washington ha reconocido al menos 16 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, según el Pentágono, transportaban drogas hacia Estados Unidos. Las operaciones han dejado 64 muertos y solo tres sobrevivientes: un peruano, un colombiano y un tercer individuo rescatado el miércoles pasado. Nota de interés: Agente estadounidense ofreció fortuna a piloto de Maduro a cambio de entregarlo Aunque la Casa Blanca justificó inicialmente la ofensiva como parte de su “guerra contra el narcotráfico”, analistas sostienen que el verdadero objetivo podría ser presionar la caída del chavismo. El Gobierno estadounidense ha señalado a Maduro como uno de los líderes del narcotráfico internacional, duplicó la recompensa por su captura a 50 millones de dólares y autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en el país sudamericano.

La “segunda fase” y el poderío naval en el Caribe

Trump ha sugerido que la actual campaña militar contra el narcotráfico podría tener una “segunda fase” en tierra, aunque evitó confirmarlo. Nota de interés: EE. UU. lanza ataque “cinético letal” contra buque narco en el Caribe “No digo que sea verdad o mentira. No me inclinaría a decir que lo haría, pero no voy a contarle a una periodista si voy a atacar o no”, declaró a CBS. Estados Unidos mantiene una decena de buques de guerra en el Caribe, con 10.000 soldados y cazas F-35, a los que pronto se sumará el portaaviones Gerald Ford, el más grande y moderno de su flota, con propulsión nuclear y 5.000 tripulantes. El último ataque, anunciado el sábado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, dejó tres muertos. Nota de interés: Golpe a los ‘narcoterroristas’ en el Pacífico: cuatro muertos en operación contra narcoterrorismo Sin ofrecer pruebas ni nombres, Hegseth aseguró que la lancha destruida pertenecía a una “organización terrorista”, en alusión al Tren de Aragua, incluido desde febrero en la lista del Departamento de Estado junto a seis carteles mexicanos, entre ellos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Un conflicto que se libra en las sombras