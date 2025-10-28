Agente estadounidense ofreció fortuna a piloto de Maduro a cambio de entregarlo

Uno de los pilotos de Nicolás Maduro, Bitner Villegas, recibió una propuesta en abril de 2024 de un agente federal de Estados Unidos para que lo entregará a las autoridades judiciales.De acuerdo con reportes de la agencia AP, <b>La Nación de Argentina</b> y <b>Clarín</b>, destacan que Villegas tenía que desviar de forma disimulada el avión de Maduro a un lugar donde las autoridades estadounidenses lo podrían detener.Como pago, según dijo el agente en una reunión clandestina, harían al piloto en un hombre muy rico. Hay que recordar que por Maduro la administración del presidente Donald Trump ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para capturarlo y presentarlo en una corte federal en Nueva York.