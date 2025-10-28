Agente estadounidense ofreció fortuna a piloto de Maduro a cambio de entregarlo

Uno de los pilotos de Nicolás Maduro, Bitner Villegas, recibió una propuesta en abril de 2024 de un agente federal de Estados Unidos para que lo entregará a las autoridades judiciales. De acuerdo con reportes de la agencia AP, La Nación de Argentina y Clarín, destacan que Villegas tenía que desviar de forma disimulada el avión de Maduro a un lugar donde las autoridades estadounidenses lo podrían detener. Como pago, según dijo el agente en una reunión clandestina, harían al piloto en un hombre muy rico. Hay que recordar que por Maduro la administración del presidente Donald Trump ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para capturarlo y presentarlo en una corte federal en Nueva York.

El agente encargado de esta misión, según la agencia AP, era Edwin López, quien se reunió presuntamente en República Dominicana con Villegas. Según los reportes de AP, la conversación “fue tensa y el piloto se fue sin comprometerse” de la reunión celebrada en República Dominicana cuando Villegas fue a buscar un avión retenido por Estados Unidos.

Finalmente, Villegas se fue de la isla sin el avión y sin darle una respuesta al agente.

Aunque le dio su número de celular al agente Edwin López, un indicio de que podría estar interesado en ayudar en la operación de captura de Maduro, considerado por la administración Trump como el líder del cártel de Los Soles.

López, quien en la actualidad está jubilado, persistió e intercambió mensajes de texto de 2024 a 2025 con el piloto a través de una aplicación de mensajería cifrada. El día del cumpleaños de Villegas el exsubsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingslea, publicó en su cuenta de X una felicitación.