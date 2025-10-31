Maduro pide refuerzo militar de Rusia, China e Irán ante posible ofensiva de Estados Unidos

En medio de las crecientes tensiones militares con Estados Unidos en el Caribe, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó ayuda a sus principales aliados, Rusia, China e Irán, para fortalecer sus debilitadas defensas aéreas.

De acuerdo con documentos del gobierno estadounidense obtenidos por The Washington Post, Maduro envió una carta al presidente ruso, Vladimir Putin, en la que pide apoyo para reparar su flota de cazas Sukhoi Su-30MK2, adquirir misiles y restaurar sistemas de radar críticos.

La misiva, que habría sido entregada en Moscú por el ministro de Transportes venezolano, Ramón Celestino Velásquez, también plantea un plan de financiamiento a tres años a través del conglomerado ruso Rostec.

El líder venezolano destacó que los cazas Sukhoi representan “el elemento disuasorio más importante” del país ante una eventual guerra.

Además de Rusia, Maduro dirigió peticiones a China y a Irán para obtener cooperación militar. En una carta al presidente Xi Jinping, pidió acelerar la entrega de sistemas de detección por radar fabricados por empresas chinas. Paralelamente, solicitó a Teherán equipos de detección pasiva, inhibidores de GPS y drones con un alcance de hasta mil kilómetros.

Aunque Moscú no ha confirmado una respuesta formal, la portavoz de su cancillería, María Zajárova, aseguró este viernes que Rusia mantiene comunicación constante con Caracas y está dispuesta a “responder adecuadamente a sus solicitudes”.

“Apoyamos el liderazgo de Venezuela en la defensa de su soberanía nacional”, expresó la funcionaria, reforzando una alianza que, más allá del plano militar, incluye cooperación energética y tecnológica entre ambos países.