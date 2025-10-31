Maduro pide refuerzo militar de Rusia, China e Irán ante posible ofensiva de Estados Unidos

En medio de las crecientes tensiones militares con Estados Unidos en el Caribe, <b>el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó ayuda a sus principales aliados, Rusia, China e Irán</b>, para fortalecer sus debilitadas defensas aéreas.De acuerdo con documentos del gobierno estadounidense obtenidos por <b>The Washington Post</b>, <b>Maduro envió una carta al presidente ruso, Vladimir Putin, en la que pide apoyo para reparar su flota de cazas Sukhoi Su-30MK2</b>, adquirir misiles y restaurar sistemas de radar críticos.La misiva, que habría sido entregada en Moscú por el ministro de Transportes venezolano, Ramón Celestino Velásquez, también plantea un plan de financiamiento a tres años a través del conglomerado ruso Rostec. El líder venezolano destacó que los cazas Sukhoi representan 'el elemento disuasorio más importante' del país ante una eventual guerra.Además de Rusia, <b>Maduro dirigió peticiones a China y a Irán para obtener cooperación militar.</b> En una carta al <b>presidente Xi Jinping, pidió acelerar la entrega de sistemas de detección por radar fabricados por empresas chinas.</b> Paralelamente, solicitó a Teherán equipos de detección pasiva, inhibidores de GPS y drones con un alcance de hasta mil kilómetros.Aunque Moscú no ha confirmado una respuesta formal, la portavoz de su cancillería, María Zajárova, aseguró este viernes que <b>Rusia mantiene comunicación constante con Caracas y está dispuesta a 'responder adecuadamente a sus solicitudes'.</b><i>'Apoyamos el liderazgo de Venezuela en la defensa de su soberanía nacional',</i> expresó la funcionaria, reforzando una alianza que, más allá del plano militar, incluye cooperación energética y tecnológica entre ambos países.