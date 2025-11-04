Fuertes lluvias golpean comunidades en Colón y Coclé: más de 130 personas afectadas

Las fuertes lluvias registradas este 4 de noviembre como consecuencia de la inestabilidad atmosférica provocaron <b>inundaciones y deslizamientos de tierra</b> en distintas regiones del país, dejando <b>más de 130 personas afectadas</b> en las provincias de <b>Colón</b> y <b>Coclé</b>, según reportes preliminares del <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b>.En el distrito de <b>Portobelo</b>, provincia de <b>Colón</b>, el sector de <b>La Ciénaga</b> fue uno de los más golpeados por el mal tiempo. Las intensas precipitaciones provocaron <b>inundaciones y deslizamientos</b>, afectando <b>27 viviendas</b> y dejando <b>134 personas impactadas</b>, entre ellas <b>dos con discapacidad</b>. Equipos de emergencia se desplazaron a la zona para brindar apoyo a las familias, evaluar daños y realizar labores de limpieza y drenaje.En la provincia de <b>Coclé</b>, también se reportó <b>una vivienda afectada por inundaciones</b>, con <b>cinco personas damnificadas</b>.Aunque no se registraron heridos ni pérdidas humanas, las autoridades mantienen vigilancia ante el riesgo de nuevos eventos asociados a la saturación de los suelos.De acuerdo con el <b>boletín meteorológico N°3</b> emitido este martes por la <b>Dirección de Meteorología del<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</a></b>, la atmósfera sobre el país se mantiene <b>'totalmente inestable'</b> debido al <b>fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ)</b>, la <b>variación de los flujos de viento</b> y la presencia de <b>sistemas de baja presión</b> tanto en el Pacífico como en el Caribe.El informe, detalla que la <b>Onda Tropical N°37</b> se desplaza hacia el oeste a 32 km/h y, aunque ya se encuentra fuera del istmo, sus efectos indirectos están contribuyendo a generar lluvias <b>intermitentes, aguaceros y actividad eléctrica</b> en sectores de <b>Colón, Bocas del Toro, Veraguas norte y las comarcas Ngäbe-Buglé y Guna Yala</b>, así como en áreas del <b>Pacífico central y oriental</b>.Las <b>temperaturas máximas</b> se mantendrán entre <b>26°C y 30°C</b>, con <b>vientos del oeste y suroeste</b> que alcanzan hasta <b>26 km/h</b> en la vertiente caribeña.El Imhpa indicó además que las <b>condiciones marítimas son favorables</b> tanto en el Caribe como en el Pacífico, y que los <b>índices de radiación ultravioleta</b> se mantendrán entre <b>bajos y moderados</b>.Las autoridades exhortaron a la población a <b>mantenerse alerta ante posibles crecidas de ríos y quebradas</b>, <b>evitar zonas propensas a deslizamientos</b> y <b>seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia</b>.El <b>SSinaproc</b> mantiene personal en vigilancia en los sectores afectados y recordó que la alerta verde preventiva continúa vigente para varias provincias del país debido a la persistente <b>inestabilidad atmosférica y riesgo de inundaciones</b>.