Pedregal rinde honor a la patria con tradicional desfile y homenaje a símbolos patrios

El corregimiento de Pedregal se vistió de gala este 3 y 4 de noviembre para rendir homenaje a la patria con un colorido desfile de bandas estudiantiles e independientes, que llenaron de música, alegría y patriotismo las calles del sector, además se rindió un homenaje a los símbolos patrios.

De acuerdo con el representante de Pedregal, Luis Constante, en el desfile participaron 20 bandas estudiantiles y 6 bandas independientes, provenientes de distintas partes de la ciudad.

Constante explicó que este desfile se realiza desde hace diez años, gracias a la organización y apoyo de la Junta Comunal de Pedregal, como una alternativa para los residentes que no pueden trasladarse hasta el centro de la ciudad para presenciar los desfiles principales.

“Además, este evento brinda la oportunidad a las escuelas pequeñas de rendirle tributo a la patria. Muchas de ellas no pueden participar en los desfiles capitalinos por el tamaño de sus delegaciones, pero aquí tienen su espacio para demostrar su amor por Panamá”, destacó el representante.

Igualmente, el día 4 se rindió un homenaje a los símbolos patrios con la hizada de la bandera nacional en horas de la mañana, así como el canto del himno nacional y el juramento a la bandera, acto realizado en las inmediaciones de la junta comunal.