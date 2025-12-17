Tucker Carlson sugiere que Trump podría anunciar esta noche una acción militar contra Venezuela

El periodista y comentarista estadounidense Tucker Carlson sugirió este miércoles 17 de diciembre que existe la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie una acción militar contra Venezuela.

Aunque el periodista estadounidense aclaró que no cuenta con confirmación oficial y que su información es limitada.

Durante una transmisión en vivo de su programa, Carlson se preguntó abiertamente: “¿Trump va a empezar una guerra en Venezuela?”, y respondió que no tiene una respuesta definitiva.

“No lo sé. No sé cuándo este programa se cerrará ni lo que estamos viendo ahora mismo”, dijo, subrayando la naturaleza especulativa de la información.

Carlson aseguró que ha mantenido múltiples conversaciones telefónicas sobre el tema y que, aunque no tiene poder de decisión —“soy un podcaster”, recalcó—, sí ha recibido información de fuentes políticas.

Según relató, miembros del Congreso habrían sido informados de que una guerra estaría por anunciarse y que Trump podría abordarlo en un mensaje a la nación previsto para las 9:00 p.m. (hora de Panamá).

No obstante, insistió en que no puede confirmar si ese anuncio realmente ocurrirá.

“Nunca quiero exagerar lo que sé, que es bastante limitado”, afirmó el periodista, al tiempo que señaló que un congresista le transmitió esa versión la mañana de la transmisión.

Carlson también expresó su oposición a una eventual intervención, advirtiendo que rechazar una acción militar suele generar señalamientos ideológicos. “Estoy seguro de que si te opones a esto te dirán que eres comunista, lo cual no lo soy”, afirmó.

El comunicador explicó que su postura se basa en más de 25 años cubriendo conflictos internacionales, incluidos Irak y Afganistán. Desde esa experiencia, sostuvo que no tiene conocimiento de ningún esfuerzo de cambio de régimen que haya beneficiado a Estados Unidos o al mundo en las últimas ocho décadas.

“No ha habido un esfuerzo de cambio de régimen que haya resultado positivo”, concluyó.