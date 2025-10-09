Los cinco anuncios más importantes del presidente José Raúl Mulino este jueves 9 de octubre

Entre los anuncios más destacados de la conferencia semanal del jueves 9 de octubre son:<b>Obras Públicas:</b> El mandatario destacó los progresos en la rehabilitación vial que ejecuta el <b>Ministerio de Obras Públicas (MOP)</b>, con <b>560</b> calles urbanas y rurales reparadas en siete provincias del país. Entre los tramos intervenidos se encuentran la Carretera Panamericana y la Vía Centenario. Actualmente, se ejecutan trabajos en <b>110</b> kilómetros distribuidos en sectores clave como Arraiján, David, Santiago, Herrera, La Chorrera, Tocumen y la Transístmica.<b>Aeropuertos:</b> Mulino anunció que se ha adjudicado el contrato para la rehabilitación y mantenimiento integral de dos pistas y calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Tocumen, con un período de ejecución de cuatro años y dos adicionales de mantenimiento. El proyecto, que busca garantizar la seguridad y competitividad aérea, generará <b>470</b> empleos directos y <b>230</b> indirectos. Los trabajos se realizarán en horario nocturno, para no afectar las operaciones regulares de vuelo.<b>Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas:</b> El presidente también informó sobre la activación del Fondo de Garantía de Panamá por el <b>Banco Nacional</b>, el <b>BIP</b> y el <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b>, con <b>150</b> millones de dólares destinados a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas (<b>pymes</b>). De acuerdo con Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional de Panamá, la iniciativa busca respaldar a emprendedores que no cuentan con garantías suficientes para acceder a créditos. Los préstamos podrán alcanzar hasta <b>600.000 dólares</b>, con plazos de hasta <b>12</b> años.<b>Relaciones Internacionales y Listas de Cooperación:</b> Mulino reiteró el compromiso de Panamá por salir de las listas internacionales en materia fiscal y de cooperación. Explicó que el país continúa trabajando con la <b>Unión Europea (UE)</b>, que realizará en octubre su actualización de la lista de jurisdicciones no cooperantes, y aclaró que Panamá permanece en proceso de exclusión, aunque dicho trámite toma tiempo. Por su parte, el vicecanciller Vladimir Hoyos señaló que se trabaja en el cumplimiento técnico necesario para pasar al anexo de jurisdicciones cooperantes, y en la actualización del plan de acción nacional contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Este plan incluye medidas de supervisión, trazabilidad del producto pesquero y presencia de observadores a bordo, en coordinación con la <b>UE</b>.<b>Ingresos del Canal de Panamá:</b> Finalmente, el presidente Mulino informó que el Canal de Panamá alcanzó ingresos por <b>5.705 millones de dólares</b> durante el año fiscal octubre 2024 – septiembre 2025, lo que representa un incremento del <b>14.4 %</b> respecto al período anterior. Además, el tránsito de embarcaciones aumentó en un <b>19 %</b>, reflejando la recuperación del comercio marítimo y la eficiencia de las operaciones del Canal.