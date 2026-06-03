Cámara de Representantes aprueba medida para limitar poderes de guerra de Donald Trump en Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso decisivo para limitar el poder de la administración del presidente Donald Trump de continuar con la guerra contra Irán, al aprobar este miércoles 3 de junio una medida que obligaría a la Casa Blanca a obtener la autorización del Congreso estadounidense para prolongar la participación de las fuerzas militares del país en el conflicto.

De no conseguir ese aval legislativo, Washington tendría que retirarse de una guerra que enfrenta una creciente oposición tanto entre legisladores republicanos y demócratas como entre los propios ciudadanos estadounidenses, quienes han visto reflejado el impacto del conflicto en el aumento de los precios del combustible.

La Cámara respaldó la iniciativa con 215 votos a favor y 208 en contra de una resolución destinada a limitar los poderes de guerra de Trump. Cuatro representantes republicanos rompieron filas y se sumaron a los demócratas para apoyar la medida.

La votación tuvo lugar casi dos semanas después de que los republicanos de la Cámara cancelaran una sesión previamente programada, al considerar que no contaban con los votos suficientes para derrotar la propuesta.

Por su parte, el Senado de Estados Unidos aprobó en mayo una resolución similar que obliga a Trump a buscar la autorización del Congreso para continuar la intervención militar. En aquella ocasión, cuatro senadores republicanos también se rebelaron y votaron junto a los demócratas.