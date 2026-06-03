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Cámara de Representantes aprueba medida para limitar poderes de guerra de Donald Trump en Irán

La medida prevé limitar los poderes de la Casa Blanca para prolongar la guerra de Irán.
La medida prevé limitar los poderes de la Casa Blanca para prolongar la guerra de Irán. AFP
Por
José Vilar
  • 03/06/2026 17:31
La medida contó con el apoyo de cuatro republicanos y refleja las crecientes divisiones dentro del Partido Republicano sobre el conflicto y sus consecuencias económicas y políticas

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso decisivo para limitar el poder de la administración del presidente Donald Trump de continuar con la guerra contra Irán, al aprobar este miércoles 3 de junio una medida que obligaría a la Casa Blanca a obtener la autorización del Congreso estadounidense para prolongar la participación de las fuerzas militares del país en el conflicto.

De no conseguir ese aval legislativo, Washington tendría que retirarse de una guerra que enfrenta una creciente oposición tanto entre legisladores republicanos y demócratas como entre los propios ciudadanos estadounidenses, quienes han visto reflejado el impacto del conflicto en el aumento de los precios del combustible.

La Cámara respaldó la iniciativa con 215 votos a favor y 208 en contra de una resolución destinada a limitar los poderes de guerra de Trump. Cuatro representantes republicanos rompieron filas y se sumaron a los demócratas para apoyar la medida.

La votación tuvo lugar casi dos semanas después de que los republicanos de la Cámara cancelaran una sesión previamente programada, al considerar que no contaban con los votos suficientes para derrotar la propuesta.

Por su parte, el Senado de Estados Unidos aprobó en mayo una resolución similar que obliga a Trump a buscar la autorización del Congreso para continuar la intervención militar. En aquella ocasión, cuatro senadores republicanos también se rebelaron y votaron junto a los demócratas.

Rebelión republicana

La guerra contra Irán es uno de varios asuntos que amenazan con profundizar las divisiones entre algunos sectores del Partido Republicano y la administración Trump.

Uno de los críticos más visibles del conflicto ha sido el representante por Kentucky, Thomas Massie, quien perdió el mes pasado una elección primaria republicana frente a un aliado del presidente impulsado por el propio Trump. El mandatario se había mostrado molesto por el papel de liderazgo de Massie, quien, junto con la excongresista Marjorie Taylor Greene, encabezó las presiones al Departamento de Justicia para que divulgara archivos relacionados con el financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La votación también se produce en un momento en que los republicanos del Capitolio han mostrado una mayor disposición a desafiar al presidente.

Recientemente, los republicanos en el Senado obligaron a Trump a retirar una solicitud de $1.000 millones para financiar la seguridad de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca. Asimismo, lo forzaron a abandonar un propuesto “fondo contra la instrumentalización política”, valorado en $1.800 millones, que habría permitido compensar con dinero de los contribuyentes a aliados políticos del mandatario, incluidos algunos condenados por el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021.

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