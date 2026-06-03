Salarios en Panamá: profesionales tienen la menor aspiración regional

El mercado laboral de Panamá enfrenta un preocupante rezago en la valorización de su personal calificado. A pesar de contar con una economía dolarizada y un centro financiero robusto, las expectativas salariales de los profesionales panameños que aspiran a puestos de jefatura y mandos altos en los sectores de Tecnología, Sistemas, Administración y Finanzas se posicionan como las más bajas de la región, según revela el último Informe Regional del Mercado Laboral de la plataforma Jobint.

El estudio, que analiza el comportamiento de las solicitudes de empleo en cinco países latinoamericanos a abril de 2026, expone un panorama crítico para el segmento de mayor responsabilidad corporativa en el país.

En el estratégico sector de Tecnología y Sistemas, la aspiración económica promedio para un cargo de jefe o supervisor en Panamá se sitúa en $1,425 mensuales. Esta cifra ubica al país en el sótano de la muestra regional, superada con creces por mercados como Chile ($2,126), Perú ($2,008), Argentina ($1,876 bajo el dólar MEP) y Ecuador ($1,632), este último compartiendo el mismo esquema monetario oficial que Panamá.

La tendencia a la baja se repite de manera idéntica en el rubro de Administración y Finanzas. Los postulantes panameños a puestos de mando superior fijaron sus pretensiones económicas en un promedio de $1,295 al mes, quedando una vez más en la última posición del ranking. El rezago es evidente frente a los $1,581 solicitados en Perú, los $1,524 en Chile y los $1,494 en Ecuador.

Según el estudio, la pérdida de terreno en este segmento se confirma al analizar el promedio general de las remuneraciones requeridas por nivel de experiencia. Mientras que un puesto de categoría ejecutiva alta (jefe/superior) en Panamá mantiene una media global de $1,407, en mercados sudamericanos como el argentino las solicitudes escalan hasta los $1,742 bajo la medición del cambio oficial.

En contraste con el estancamiento de las jefaturas, el segmento técnico intermedio (senior/semi-senior) en áreas tecnológicas muestra un comportamiento moderado en Panamá con una solicitud media de $1,313, lo que sitúa al país en el tramo medio regional, por debajo de Chile ($1,717) y Argentina ($1,400), pero por encima de los $1,233 de Perú y los $998 de Ecuador.

Por otro lado, los datos de Jobint exponen que Panamá registra la menor brecha salarial por género en la región, situándose en un 4.62% a abril de 2026, y manteniendo un promedio histórico de 4.20% desde mayo de 2020. No obstante, analistas del sector advierten que este indicador de equidad responde más a un fenómeno de contención generalizada de los salarios pretendidos en el mercado local que a un avance real en las políticas de compensación corporativa.

La marcada diferencia en las aspiraciones del personal directivo local en comparación con economías que manejan monedas depreciadas enciende las alarmas sobre la capacidad del mercado laboral panameño para retener talento especializado frente a ofertas de contratación remota o migración corporativa hacia plazas más competitivas.