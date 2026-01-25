Magistrado Arrocha anuncia borrador de acuerdos para regular el uso de la Inteligencia Artificial

El magistrado Olmedo Arrocha de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que actualmente va a circular de manera interna un borrador de acuerdos de sala destinados a regular el uso de el uso de la Inteligencia Artificial (IA), como parte de un proceso que aún se encuentra en etapa de consulta.

Arrocha explicó que, estos acuerdos no pueden imponerse de forma unilateral, ya que deben contribuirse al consenso, lo cual requiere la participación y consulta de los distintos actores e involucrados.

“Los acuerdos se tienen que generar en consenso y el consenso necesita participación y consulta”, dijo.

Según el magistrado, el objetivo principal de esta iniciativa es que el país cuente con una guía clara y responsable que establezca con certeza los límites y alcances del uso de la inteligencia artificial. Esta regulación, señaló, busca ofrecer seguridad jurídica a los usuarios y evitar un uso indiscriminado de la tecnología.

“Lo importante es que el país cuente y es nuestra responsabilidad con una guía que va a permitir establecer con certeza y darle seguridad al usuario hasta donde llega el uso de la inteligencia artificial”, subrayó Arrocha, al destacar que existe una responsabilidad de establecer normas que garanticen un manejo adecuado de estas herramientas en el país.

El acuerdo de sala para regular la inteligencia artificial, según señaló, se mantiene circulando de manera interna y en etapa de consulta.