Ocho instituciones se unen en simulacro de seguridad con apoyo del Senan

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) junto a otros ocho estamentos de seguridad participa activamente en el mega simulacro interinstitucional que se desarrolla en el sector de Tanara, distrito de Chepo, con la participación de ocho instituciones de seguridad y de atención de emergencias.

Durante el ejercicio, el SENAN mantiene personal y equipos desplegados, aportando sus capacidades aéreas y operativas como parte del trabajo conjunto orientado a fortalecer la seguridad del país y la respuesta coordinada ante situaciones de riesgo.

El simulacro tiene como objetivo evaluar y optimizar los protocolos de actuación, la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta ante escenarios de emergencia, poniendo a prueba los recursos humanos y logísticos de las entidades participantes.

Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de ejercicios para reforzar la preparación de los estamentos de seguridad y organismos de emergencia, así como para garantizar una respuesta oportuna y eficaz en beneficio de la población.