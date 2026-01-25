Ocho instituciones se unen en simulacro de seguridad con apoyo del Senan

El <b><a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) </a></b> junto a otros ocho estamentos de seguridad participa activamente en el mega simulacro interinstitucional que se desarrolla en el sector de <b>Tanara, distrito de Chepo</b>, con la participación de ocho instituciones de seguridad y de atención de emergencias.Durante el ejercicio, el SENAN <b>mantiene personal y equipos desplegados, aportando sus capacidades aéreas y operativas</b> como parte del trabajo conjunto orientado a fortalecer la seguridad del país y la respuesta coordinada ante situaciones de riesgo.El simulacro tiene como objetivo evaluar y optimizar los protocolos de actuación, la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta ante escenarios de emergencia, poniendo a prueba los recursos humanos y logísticos de las entidades participantes.Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de ejercicios para reforzar la preparación de los estamentos de seguridad y organismos de emergencia, así como para garantizar una respuesta oportuna y eficaz en beneficio de la población.