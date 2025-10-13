  1. Inicio
PANAMÁ

Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 13 de octubre

Imagen actualizada de satélite GOES-16 (banda infrarroja 500m) para Panamá.
Por
Agencia EFE
  • 13/10/2025 06:39
El IMHPA ha dado a conocer las condiciones del tiempo correspondiente para este lunes 13 de octubre de 2025.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha emitido su pronóstico del tiempo para hoy, lunes 13 de octubre de 2025.

Según la meteoróloga Julissa Rivera, del Imhpa, se espera un día con chubascos y aguaceros entre aislados y dispersos, entre moderados a fuertes acompañado con actividad eléctrica.

Los vientos de componente sur se mantienen impactando el istmo panameño provocando el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical hacia el norte.

Pronóstico del clima en Panamá para este lunes 13 de octubre

- Para horas de la mañana: Se prevén chubascos aislados en sectores marítimos con probabilidad de incursionar en las costas de Bocas del Toro, sur de Veraguas y este de Panamá.

- Para la tarde: Se prevén aguaceros entre aislados y dispersos, entre moderados a fuertes con actividad eléctrica en la región occidental y central del país. Aguaceros más aislados aunque puntualmente fuertes y acompañados de actividad eléctrica para el resto del país.

- Para la noche: Se prevé se mantengan algunas lluvias aisladas y dispersas en zonas marítimas, la región centro y occidente de la vertiente del Caribe, sectores de Chiriquí, sur de Veraguas, Coclé, Panamá Oeste y Panamá.

