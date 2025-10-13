Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 13 de octubre

El <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</b> </a>ha emitido su pronóstico del tiempo para hoy, lunes 13 de octubre de 2025.Según la meteoróloga <b>Julissa Rivera, </b>del Imhpa, se espera un día con chubascos y aguaceros entre aislados y dispersos, entre moderados a fuertes acompañado con actividad eléctrica.Los vientos de componente sur se mantienen impactando el istmo panameño provocando el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical hacia el norte.