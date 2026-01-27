Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 27 de enero

<b>La meteoróloga María Cosme, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que para este martes 27 de enero de 2026 se prevén lluvias esporádicas de variada intensidad en la vertiente del Caribe</b>, mientras que en el resto del país predominarán condiciones parcialmente nubladas.Según el pronóstico oficial, <b>durante la mañana se esperan lluvias a lo largo de la vertiente del Caribe</b>, con posibilidad de <b>precipitaciones aisladas hacia el norte de Coclé y el norte de Panamá Oeste</b>. Además, <b>no se descarta actividad eléctrica aislada en sectores de Panamá Este y Darién</b>. En el resto del territorio nacional se mantendrá cielo parcialmente nublado.En horas de la <b>tarde</b>, las condiciones se mantendrán similares, con <b>persistencia de lluvias aisladas en el Caribe</b> y <b>episodios de aguaceros en Coclé, Panamá Oeste, Panamá Norte y algunos sectores del Darién</b>. Para el resto del país, el IMHPA prevé cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas.Durante la <b>noche</b>, continuarán los <b>episodios de lluvia principalmente desde la comarca Ngäbe Buglé hasta la provincia de Colón</b>, siempre en la vertiente del Caribe. En las demás regiones del país se espera <b>cielo parcialmente nublado</b>, con baja probabilidad de precipitaciones.En cuanto a las <b>temperaturas</b>, el IMHPA indicó que las <b>máximas podrían alcanzar los 33°C</b>, manteniéndose condiciones calurosas en varias regiones del país.Respecto a la <b>radiación ultravioleta</b>, se advierte que los <b>índices oscilarán entre moderados y extremos</b>, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección, especialmente durante las horas centrales del día.En el ámbito marítimo, el informe señala <b>condiciones de precaución en el litoral del Caribe</b>, mientras que <b>en el litoral del Pacífico se mantienen condiciones favorables</b> tanto para la navegación como para actividades recreativas.Finalmente, el IMHPA mantiene <b>vigente un aviso de vigilancia por generación y propagación de incendios</b>, debido a las condiciones atmosféricas que podrían favorecer este tipo de eventos, por lo que se exhorta a la ciudadanía a evitar quemas y reportar cualquier conato a las autoridades correspondientes.Las autoridades meteorológicas recomiendan dar seguimiento a los boletines oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo a lo largo del día.