Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 27 de enero

La meteoróloga María Cosme, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que para este martes 27 de enero de 2026 se prevén lluvias esporádicas de variada intensidad en la vertiente del Caribe, mientras que en el resto del país predominarán condiciones parcialmente nubladas.

Según el pronóstico oficial, durante la mañana se esperan lluvias a lo largo de la vertiente del Caribe, con posibilidad de precipitaciones aisladas hacia el norte de Coclé y el norte de Panamá Oeste. Además, no se descarta actividad eléctrica aislada en sectores de Panamá Este y Darién. En el resto del territorio nacional se mantendrá cielo parcialmente nublado.

En horas de la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con persistencia de lluvias aisladas en el Caribe y episodios de aguaceros en Coclé, Panamá Oeste, Panamá Norte y algunos sectores del Darién. Para el resto del país, el IMHPA prevé cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas.

Durante la noche, continuarán los episodios de lluvia principalmente desde la comarca Ngäbe Buglé hasta la provincia de Colón, siempre en la vertiente del Caribe. En las demás regiones del país se espera cielo parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, el IMHPA indicó que las máximas podrían alcanzar los 33°C, manteniéndose condiciones calurosas en varias regiones del país.

Respecto a la radiación ultravioleta, se advierte que los índices oscilarán entre moderados y extremos, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección, especialmente durante las horas centrales del día.

En el ámbito marítimo, el informe señala condiciones de precaución en el litoral del Caribe, mientras que en el litoral del Pacífico se mantienen condiciones favorables tanto para la navegación como para actividades recreativas.

Finalmente, el IMHPA mantiene vigente un aviso de vigilancia por generación y propagación de incendios, debido a las condiciones atmosféricas que podrían favorecer este tipo de eventos, por lo que se exhorta a la ciudadanía a evitar quemas y reportar cualquier conato a las autoridades correspondientes.

Las autoridades meteorológicas recomiendan dar seguimiento a los boletines oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo a lo largo del día.