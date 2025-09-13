Banco Nacional propone financiar el Seguro a través de hipotecas

Según el gerente, esta colaboración generaría un impacto positivo en múltiples frentes:Para la CSS aumentaría el rendimiento de los fondos de pensiones, un tema crucial que se ha discutido en la Asamblea Nacional, y ofrecería una inversión segura con garantías hipotecarias.Al sector inmobiliario reactivaría la construcción y la venta de viviendas, permitiendo a los bancos privados continuar con el financiamiento de los préstamos interinos que impulsan el desarrollo de urbanizaciones.Desde la economía la participación de la banca privada en el sistema de interés preferencial se vería fortalecida, dinamizando así la economía y facilitando el acceso a la vivienda para la población.'Si la CSS comienza a ser un jugador importante para este segmento, todos ganamos,' concluyó el Gerente Carrizo, subrayando la importancia de esta iniciativa para el futuro financiero y económico del país. El BNP, por ahora, se concentrará en asesorar a la CSS para la creación de este programa, con la esperanza de que la propuesta avance y se convierta en una realidad.