Banco Nacional propone financiar el Seguro a través de hipotecas

En un movimiento estratégico que busca revitalizar el sector inmobiliario y fortalecer las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), el gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP), Javier Carrizo, ha propuesto crear un programa para que la CSS invierta sus fondos a largo plazo, a través de un programa de titularización de hipotecas.

La iniciativa, presentada en un momento clave tras la aprobación de las modificaciones a la ley de interés preferencial, busca crear un círculo virtuoso que beneficie tanto a los asegurados como a la economía nacional.

Según Carrizo, todo surge como una solución al estancamiento que ha enfrentado el financiamiento hipotecario de interés preferencial, que en los últimos años ha dependido en gran medida de la banca estatal. “Llegamos a un nivel tope de riesgos y dijimos que íbamos a prestar solo lo que recuperábamos,” explicó el gerente.

Destacó la oportunidad que representa la nueva ley de interés preferencial, que invita nuevamente a la banca privada a participar en el sistema. Sin embargo, dijo, para mantener el dinamismo de los préstamos interinos de construcción que son vitales para el sector, se necesita una fuente de financiamiento a largo plazo, y es ahí donde entra la CSS.

El gerente general del BNP enfatizó que la CSS es la única institución del país con fondos a largo plazo, lo que la convierte en el socio ideal para este tipo de inversión. “La Caja no necesita todos sus fondos para mañana, porque son obligaciones a muy largo plazo. La titularización de hipotecas, que consiste en convertir estas deudas hipotecarias en títulos negociables, sería la herramienta para canalizar los fondos de la CSS”, indicó.

La propuesta se daría a través de un fideicomiso, ya que así las hipotecas podrían ser titulizadas, garantizando así los fondos de la Caja, explicó Carrizo, quien además mencionó que esto no solo le permitiría obtener rendimientos “mucho más altos” que en otros instrumentos de inversión, sino que también ofrecería una seguridad superior, ya que los títulos estarían respaldados por las mismas propiedades hipotecadas.

“Esto es una inversión con ideas tangibles y con diferentes colchones de seguridad,” afirmó Carrizo, lo que significa un aumento en la seguridad para los asegurados.