Las más utilizadas, ¿Con qué Inteligencia Artificial hablas?

Como herramientas de trabajo, como asistente, como docentes o simplemente alguien con quien hablar. Las herramientas de Inteligencia Artificial ya no son una novedad, sino parte del día a día de muchas personas.

Miles de millones de usuarios interactúan con ChatGPT, Meta AI, Gemini, pero ¿cuál de estos chatbots es el más utilizado?

¿Con qué Inteligencia Artificial hablas?

“Esta semana, ChatGPT va camino de alcanzar los 700 millones de usuarios activos semanales, un aumento con respecto a los 500 millones (de usuarios activos semanales) de finales de marzo y el cuádruple del año pasado”, escribió en su cuenta de X Nick Turley, vicepresidente de producto de ChatGPT.

Pero esta popular herramienta es superada con la cifra de 1.000 millones de usuarios mensuales por Meta AI, que por su integración en WhatsApp, Instagram y Facebook, es el “chatbot” con más usuarios activos mensuales del planeta.

Mientras que Gemini AI, plataforma de inteligencia artificial de Google, tiene con 400 millones.

¿Qué diferencia a ChatGPT de su competencia?

Más allá de las cantidad de usuarios, ChatGPT destaca por encima de sus similares debido a que recibe un uso mucho más profundo.

“Cada día, personas y equipos aprenden, crean y resuelven problemas más complejos. ¡Es una semana importante! Agradecemos al equipo por hacer que ChatGPT sea más útil y por cumplir nuestra misión para que todos puedan beneficiarse de la IA”, agregó el mensaje de Nick Turley publicado a inicios del mes de agosto.

y tú, ¿con cuál IA hablas más?