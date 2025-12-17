Senacyt anuncia ganadores de Panamá Innova y premio rumbo a 2026

En el mismo acto, el secretario nacional de la Senacyt, <b>Eduardo Ortega Barría</b>, junto con el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), <b>Juan Arias</b>, anunciaron el lanzamiento de una nueva edición del <b>Premio Nacional a la Innovación Empresarial</b>, que se encamina a celebrar <b>20 años en 2026</b>.Este reconocimiento, <b>creado en 2007</b>, destaca a empresas y líderes que convierten la ciencia y la tecnología en soluciones innovadoras que impulsan la productividad, la sostenibilidad y el desarrollo del país.Bajo el lema <i><b>'Rumbo a los 20 años: la ciencia que emprende es innovación que impacta'</b></i>, el premio cuenta con dos categorías: <b>Innovación Empresarial</b> y <b>Empresaria del Año</b>. La primera está dirigida a empresas y <i>startups</i> establecidas en Panamá con al menos 12 meses de operación, mientras que la segunda reconoce el liderazgo femenino con impacto medible y sostenible en el desarrollo socioeconómico nacional.Las <b>postulaciones estarán abiertas del 17 de diciembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026</b>, y las bases pueden consultarse en los sitios oficiales de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.panacamara.com/" target="_blank">CCIAP</a> y la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.senacyt.gob.pa/" target="_blank">Senacyt</a>.