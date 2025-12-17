Senacyt anuncia ganadores de Panamá Innova y premio rumbo a 2026

Panamá sigue apostando por la innovación como motor del crecimiento económico. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) anunció este miércoles 17 de diciembre, los resultados de la Convocatoria Pública para proyectos innovadores Panamá Innova 2025 y presentó oficialmente el Premio Nacional a la Innovación Empresarial, una iniciativa que busca fortalecer la competitividad del sector productivo y que proyecta su próxima edición hacia 2026.

Durante el evento Panamá Innova, la Senacyt informó que de un total de 369 propuestas recibidas, 162 proyectos avanzaron al foro de evaluación con expertos internacionales y 50 fueron priorizados, de los cuales 42 resultaron beneficiados por la convocatoria.

Los proyectos seleccionados se enmarcan en ocho áreas estratégicas del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: agroindustria y biotecnología; salud; digitalización; energía y ambiente; ingeniería industrial; logística y movilidad; turismo y economía creativa; y educación e inclusión social.

La directora de Innovación Empresarial de la Senacyt, Gladys Bernett, destacó que las iniciativas evidencian el potencial del ecosistema empresarial panameño para transformar conocimiento científico en soluciones de alto impacto económico y social. “La ciencia que emprende es innovación que impacta”, subrayó.