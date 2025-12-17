  1. Inicio
Senacyt anuncia ganadores de Panamá Innova y premio rumbo a 2026

La Senacyt recibió 369 propuestas recibidas, de las cuales 162 avanzaron al foro de evaluación internacionales y 50 fueron priorizados, de los cuales 42 resultaron beneficiados por la convocatoria.
Cedida
Mileika Lasso
  • 17/12/2025 15:26
La Senacyt anunció 42 proyectos beneficiados de Panamá Innova 2025 y lanzó el Premio Nacional a la Innovación Empresarial, cuyas postulaciones estarán abiertas hasta enero de 2026

Panamá sigue apostando por la innovación como motor del crecimiento económico. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) anunció este miércoles 17 de diciembre, los resultados de la Convocatoria Pública para proyectos innovadores Panamá Innova 2025 y presentó oficialmente el Premio Nacional a la Innovación Empresarial, una iniciativa que busca fortalecer la competitividad del sector productivo y que proyecta su próxima edición hacia 2026.

Durante el evento Panamá Innova, la Senacyt informó que de un total de 369 propuestas recibidas, 162 proyectos avanzaron al foro de evaluación con expertos internacionales y 50 fueron priorizados, de los cuales 42 resultaron beneficiados por la convocatoria.

Los proyectos seleccionados se enmarcan en ocho áreas estratégicas del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: agroindustria y biotecnología; salud; digitalización; energía y ambiente; ingeniería industrial; logística y movilidad; turismo y economía creativa; y educación e inclusión social.

La directora de Innovación Empresarial de la Senacyt, Gladys Bernett, destacó que las iniciativas evidencian el potencial del ecosistema empresarial panameño para transformar conocimiento científico en soluciones de alto impacto económico y social. “La ciencia que emprende es innovación que impacta”, subrayó.

Lanzaron el Premio Nacional a la Innovación Empresarial, que se encamina a celebrar 20 años en 2026.
Cedida
Un premio que reconoce la innovación empresarial rumbo a 2026

En el mismo acto, el secretario nacional de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría, junto con el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, anunciaron el lanzamiento de una nueva edición del Premio Nacional a la Innovación Empresarial, que se encamina a celebrar 20 años en 2026.

Este reconocimiento, creado en 2007, destaca a empresas y líderes que convierten la ciencia y la tecnología en soluciones innovadoras que impulsan la productividad, la sostenibilidad y el desarrollo del país.

Bajo el lema “Rumbo a los 20 años: la ciencia que emprende es innovación que impacta”, el premio cuenta con dos categorías: Innovación Empresarial y Empresaria del Año. La primera está dirigida a empresas y startups establecidas en Panamá con al menos 12 meses de operación, mientras que la segunda reconoce el liderazgo femenino con impacto medible y sostenible en el desarrollo socioeconómico nacional.

Las postulaciones estarán abiertas del 17 de diciembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026, y las bases pueden consultarse en los sitios oficiales de la CCIAP y la Senacyt.

