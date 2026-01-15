IMA abre convocatoria nacional para suministro de azúcar morena: conozca cómo aplicar

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> convocó a los ingenios azucareros del país a participar en la presentación de propuestas para la venta de azúcar morena nacional, destinada a los programas de Tiendas del Pueblo, agroferias y agrodistribuidoras que desarrolla la institución.De acuerdo con el IMA, el producto requerido es azúcar morena de producción nacional, en presentación de paquetes de media libra (1/2 lb). Las empresas interesadas deberán contar con la capacidad logística para abastecer todas las bodegas del IMA a nivel nacional, así como demostrar viabilidad financiera para cumplir con el proceso de pago establecido.