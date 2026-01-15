IMA abre convocatoria nacional para suministro de azúcar morena: conozca cómo aplicar

De acuerdo con el IMA, el producto requerido es azúcar morena de producción nacional, en presentación de paquetes de media libra (1/2 lb). Las empresas interesadas deberán contar con la capacidad logística para abastecer todas las bodegas del IMA a nivel nacional, así como demostrar viabilidad financiera para cumplir con el proceso de pago establecido.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) convocó a los ingenios azucareros del país a participar en la presentación de propuestas para la venta de azúcar morena nacional, destinada a los programas de Tiendas del Pueblo, agroferias y agrodistribuidoras que desarrolla la institución.

La entidad detalló que las propuestas deberán presentarse en las oficinas del IMA, ubicadas en la avenida Manuel Espinosa Batista, Plaza El Cangrejo, piso 1, en la ciudad de Panamá. El horario de recepción será de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., y el período para la entrega de propuestas se extenderá del 19 de enero al 6 de febrero de 2026.

El IMA indicó que las empresas participantes deberán cumplir con los estándares de calidad exigidos por la institución, especificar claramente las cantidades ofertadas y los precios propuestos, además de contar con la capacidad de abastecer los puntos de distribución que sean requeridos.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse con Roberto Aizpurúa al teléfono 501-4502 o al correo electrónico raizpurua@ima.gob.pa.