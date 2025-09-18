IMA extiende escaneo de cédula: ¿qué debes saber para comprar en tiendas y agroferias?

A partir del 22 de septiembre de 2025, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) implementará ampliará el control en sus tiendas y agroferias, ahora será obligatorio escanear la cédula de identidad personal antes de realizar tus compras tanto de arroz como de productos.

“El objetivo de esta iniciativa es garantizar un acceso equitativo a los productos y optimizar la distribución en beneficio de la ciudadanía. Con ello aseguramos una experiencia organizada, justa y transparente en nuestras tiendas y agroferias”, destacó Nilo Murillo, director general del IMA.

Con esta medida, los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal antes de adquirir los diversos productos que ofrece el IMA, cuyo QR será escaneado a través del Asistente Digital Personal (PDA, por sus siglas en inglés).

Actualmente, el IMA mantiene una cantidad tope por persona para la adquisición de los diversos productos, como aceite, sal, azúcar, menestras y enlatados, que ofrecen en las tiendas y agrotiendas.