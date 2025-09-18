Neurocirujanos de la CSS denuncian crisis en atención por falta de insumos y camas

Un grupo de neurocirujanos de la Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado en el que expresan su “creciente preocupación” por el deterioro de los servicios de salud pública, advirtiendo que la falta de insumos, camas y personal ha creado un “sistema de embudo” que limita gravemente la atención a los pacientes.

Los especialistas señalan que, pese a los esfuerzos por atender los casos quirúrgicos de alta complejidad en cerebro y columna, la demanda supera con creces la capacidad instalada.

“Aproximadamente quince neurocirujanos solo podemos ofrecer una respuesta mínima en comparación con la gran demanda”, advierten.

Además, resaltan las carencias críticas como la escasez de camas de hospitalización e intensivos, la falta de quirófanos habilitados y la insuficiencia de personal técnico y asistencial.

Según los médicos, estos factores son la verdadera causa de la extensa lista de espera que enfrentan los pacientes, y no una supuesta baja productividad de los cirujanos.

Los especialistas también cuestionaron declaraciones recientes de autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), a quienes califican de “imprudentes” por atribuir la crisis a horarios o a la doble práctica pública y privada de los médicos.

“Estas expresiones solo desvían y minimizan el carácter de la atención subóptima, cuando lo que se requiere es crear y sostener las herramientas para trabajar”, señalaron.

Finalmente, pidieron a las autoridades enfocarse en dotar al sistema de recursos e infraestructura, en lugar de responsabilizar al personal médico.