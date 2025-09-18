Neurocirujanos de la CSS denuncian crisis en atención por falta de insumos y camas

Un grupo de neurocirujanos de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> emitió un comunicado en el que expresan su <i>'creciente preocupación' </i>por el deterioro de los servicios de salud pública, advirtiendo que la falta de insumos, camas y personal ha creado un <i>'sistema de embudo'</i> que limita gravemente la atención a los pacientes.Los especialistas señalan que, pese a los esfuerzos por atender los casos quirúrgicos de alta complejidad en cerebro y columna, <b>la demanda supera con creces la capacidad instalada.</b><i>'Aproximadamente quince neurocirujanos solo podemos ofrecer una respuesta mínima en comparación con la gran demanda'</i>, advierten.Además, resaltan las carencias críticas como la escasez de camas de hospitalización e intensivos, <b>la falta de quirófanos habilitados y la insuficiencia de personal técnico y asistencial</b>. Según los médicos, estos factores <b>son la verdadera causa de la extensa lista de espera que enfrentan los pacientes, y no una supuesta baja productividad de los cirujanos</b>.Los especialistas también cuestionaron declaraciones recientes de autoridades del <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b>, a quienes califican de 'imprudentes' por atribuir la crisis a horarios o a la doble práctica pública y privada de los médicos. <i>'Estas expresiones solo desvían y minimizan el carácter de la atención subóptima, cuando lo que se requiere es crear y sostener las herramientas para trabajar'</i>, señalaron.Finalmente, pidieron a las autoridades enfocarse en dotar al sistema de recursos e infraestructura, en lugar de responsabilizar al personal médico.