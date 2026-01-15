Drenajes y alcantarillado de Santa Ana son saneados por primera vez en cuatro décadas

Después de 40 años de abandono, los drenajes pluviales y el sistema de alcantarillado del corregimiento de Santa Ana fueron destapados y limpiados en su totalidad, una acción que permitirá reducir las inundaciones y la acumulación de aguas servidas que por años representaron un serio problema de salud para la comunidad.<b>La representante de Santa Ana, Kira Ponce</b>, explicó que este proyecto fue planteado desde el inicio de su administración y logró concretarse gracias al apoyo del Consorcio Saneamiento de la Bahía, que aportó equipos especializados, así como a la colaboración de la junta comunal.'En Santa Ana se hizo un trabajo profundo de saneamiento del alcantarillado. No fue algo improvisado ni aislado; fue coordinado con el Consorcio Saneamiento de la Bahía y pensado para resolver un problema real que venía afectando a la comunidad por más de 40 años', destacó Ponce.Los trabajos se concentraron principalmente en las cámaras de inspección, iniciando en la avenida B y extendiéndose por todas las avenidas y calles principales, entre ellas las calles 15, 16 y 17, avenida Ancón, Patio Richet, calle C y calle E, con el objetivo de cubrir todo el corregimiento sin dejar puntos críticos.Según la representante, los resultados fueron positivos, ya que se lograron liberar líneas que estaban completamente tapadas y colapsadas por la acumulación de grasa y desechos. Esto mejora el flujo del agua, reduce los malos olores y previene desbordes que afectan directamente a los residentes.'Esto no es solo un tema técnico. Es mejorar la calidad de vida de los santaneros, controlar la contaminación, reducir riesgos sanitarios y ofrecer un entorno más digno para quienes viven y trabajan en Santa Ana', recalcó Ponce.Estas acciones forman parte del proyecto de Saneamiento de la Bahía de Panamá, cuyo objetivo es recuperar las condiciones sanitarias y ambientales del área metropolitana, eliminando la contaminación por aguas residuales no tratadas en ríos urbanos y zonas costeras. El programa impacta positivamente a unos 1.2 millones de habitantes.El deterioro ambiental de la bahía de Panamá ha sido consecuencia del colapso del sistema de alcantarillado sanitario, el uso de tanques sépticos y la construcción de letrinas en comunidades de bajos ingresos. Durante años, estas aguas residuales fueron descargadas directamente en ríos, quebradas y en la bahía, situación que proyectos como el desarrollado en Santa Ana buscan revertir de manera definitiva.