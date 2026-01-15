Drenajes y alcantarillado de Santa Ana son saneados por primera vez en cuatro décadas

Después de 40 años de abandono, los drenajes pluviales y el sistema de alcantarillado del corregimiento de Santa Ana fueron destapados y limpiados en su totalidad, una acción que permitirá reducir las inundaciones y la acumulación de aguas servidas que por años representaron un serio problema de salud para la comunidad.

La representante de Santa Ana, Kira Ponce, explicó que este proyecto fue planteado desde el inicio de su administración y logró concretarse gracias al apoyo del Consorcio Saneamiento de la Bahía, que aportó equipos especializados, así como a la colaboración de la junta comunal.

“En Santa Ana se hizo un trabajo profundo de saneamiento del alcantarillado. No fue algo improvisado ni aislado; fue coordinado con el Consorcio Saneamiento de la Bahía y pensado para resolver un problema real que venía afectando a la comunidad por más de 40 años”, destacó Ponce.

Los trabajos se concentraron principalmente en las cámaras de inspección, iniciando en la avenida B y extendiéndose por todas las avenidas y calles principales, entre ellas las calles 15, 16 y 17, avenida Ancón, Patio Richet, calle C y calle E, con el objetivo de cubrir todo el corregimiento sin dejar puntos críticos.

Según la representante, los resultados fueron positivos, ya que se lograron liberar líneas que estaban completamente tapadas y colapsadas por la acumulación de grasa y desechos. Esto mejora el flujo del agua, reduce los malos olores y previene desbordes que afectan directamente a los residentes.

“Esto no es solo un tema técnico. Es mejorar la calidad de vida de los santaneros, controlar la contaminación, reducir riesgos sanitarios y ofrecer un entorno más digno para quienes viven y trabajan en Santa Ana”, recalcó Ponce.

Estas acciones forman parte del proyecto de Saneamiento de la Bahía de Panamá, cuyo objetivo es recuperar las condiciones sanitarias y ambientales del área metropolitana, eliminando la contaminación por aguas residuales no tratadas en ríos urbanos y zonas costeras. El programa impacta positivamente a unos 1.2 millones de habitantes.

El deterioro ambiental de la bahía de Panamá ha sido consecuencia del colapso del sistema de alcantarillado sanitario, el uso de tanques sépticos y la construcción de letrinas en comunidades de bajos ingresos. Durante años, estas aguas residuales fueron descargadas directamente en ríos, quebradas y en la bahía, situación que proyectos como el desarrollado en Santa Ana buscan revertir de manera definitiva.